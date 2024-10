Lucía Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza, solicitó la detención del exfutbolista y dirigente de San Lorenzo y lo acuso de violar la restricción perimetral impuesta por la Justicia tras su denuncia por violencia de género.

A través de sus abogados, Cassiau presentó el pedido de arresto argumentando el incumplimiento de esta medida judicial por parte de Ortigoza.

En septiembre, luego de la denuncia de Cassiau, se viralizaron videos que muestran al exjugador en situaciones violentas. En una de las grabaciones, Cassiau aparece con la boca ensangrentada y acusa a Ortigoza de haberla golpeado mientras él permanece sentado en segundo plano. "Así me dejó. Me está cagando a trompadas y no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él", se escucha decir a la mujer.

Tras la aparición de otros vídeos en los que se observa a Ortigoza agrediéndola frente a uno de sus hijos, el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora emitió una restricción perimetral.

La fiscal Lorena González, de la UFI N° 3 de Género, investiga el caso bajo la carátula de "lesiones agravadas".

El 27 de agosto, la vivienda familiar de Ortigoza, en el barrio Terralagos de Canning, fue allanada, y la policía secuestró dos armas de fuego: una pistola Glock 17 y una Bersa BP9CC, ambas de calibre 9 milímetros. Ambas estaban a nombre de la denunciante de 35 años.

Lucía Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza: "Estoy muerta en vida"

Ete miércoles, en el programa Mediodía Noticias de El Trece, la mujer confesó que vive con "miedo" y "pánico" todos estos días.

“Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y tenía una puñalada en el auto. El miedo es real, está acá. Estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy pasando”, expresó mientras quebraba en llanto. “A la noche prendo las alarmas. Tengo miedo, pánico. Es un psicópata. Puede pasar cualquier cosa", señaló.

Néstor Ortigoza fue denunciado por su ex pareja por violencia de género

Cassiau también contó que las agresiones de Ortigoza hacia ella fueron desde "siempre": "Los golpes empezaron desde que quedé embarazada de mi hijo mayor. Aparte del daño físico está el daño psicológico".

“Estoy pasando el peor momento de mi vida. Es horrible vivir así. Cumple con sus amenazas. Es más de lo mismo. Vos estas en inferioridad de condiciones. Las medidas cautelares las viola y no pasa nada. Hago tratamiento psicológico desde hace más de diez años. Me arruinó la cabeza”, agregó.

En esa misma línea, reveló que cuenta con el botón antipánico y con una restricción perimetral, pero que Ortigoza no respeta ninguna orden: "Tengo el botón antipánico, restricción perimetral de seis meses. Pero es una persona que no acata una orden. Nada lo frena”.

"Presenté pruebas. Tiene una condena a dos años de prisión por amenazar con un arma. Es una persona violenta. Tuve depresión, ataques de pánico y ansiedad”, detalló.

Antecedentes penales de Néstor Ortigoza

Cabe mencionar que, como mencionó su ex, Ortigoza ya había sido denunciado por violencia anteriormente. En 2015, Mauricio Argañaraz, ex empleado de San Lorenzo, denunció a Néstor Ortigoza por amenazas coactivas y le inició un juicio.

Según Argañaraz, el exfutbolista se presentó armado en su domicilio tras una disputa por una deuda de patentes vinculada a una camioneta que el empleado le había vendido a otro jugador del club, Matías Catalán. En esa ocasión, Ortigoza habría intervenido en nombre de su compañero para exigir el pago de la deuda pendiente del ex empleado.

Violencia de género: se filtraron más videos de Néstor Ortigoza maltratando a su ex pareja

La situación generó tensiones en la Comisión Directiva de San Lorenzo. Por lo que, Ortigoza, acompañado de su abogado, acusó al presidente del club, Marcelo Moretti, de filtrar los videos con el fin de dañar su imagen.

La Subcomisión de Género y Diversidad solicitó su suspensión y expulsión, siguiendo el procedimiento del Estatuto, pero Ortigoza rechazó estas peticiones y aseguró que, si hubiera pruebas en su contra, deberían presentarse formalmente en la Justicia. También declaró que no renunciaría, argumentando que no ha sido juzgado y que la evidencia en su defensa ya se encuentra en manos judiciales.

Desde el club, Moretti decidió retirarle a Ortigoza la responsabilidad del manejo del fútbol luego de sus declaraciones sobre conflictos internos, y emitió un comunicado en el que solicitó su renuncia como vocal, indicando que su comportamiento "no representa los valores de nuestra institución".

Ortigoza, en cambio, se ampara en su "presunción de inocencia" y atribuye los recientes acontecimientos a una "inocultable operación mediática".

