¿Se vienen los drones? El particular mensaje por el Día del Padre de Garbarino

El primer Día del Padre en medio de la pandemia de coronavirus dejó a muchas familias a merced de una videollamada aún cuando quizás no están a muchas cuadras de distancia. La reconocida empresa de venta de electrodomésticos Garbarino no quiso quedar ausente y eligió una particular manera de saludar a los padres en Argentina.

En un breve video que reprodujo en sus redes, la empresa muestra el momento en que una hija compra el regalo para su padre y se lo manda a través de un drone. Su padre lo recibe mientras hace el asado de domingo.

“En estos tiempos, más juntos que nunca”, dice el mensaje de Garbarino en su cuenta oficial en Twitter. La pregunta que surge ahora es si la entrega con drones es parte del futuro de la empresa, algo que ocurre con otras compañías en Estados Unidos.

Desde Garbarino les deseamos un ¡muy feliz #DíaDelPadre!

En estos tiempos, más juntos que nunca. #GarantíaDeConfianza pic.twitter.com/gRLqOjPGuD — Garbarino (@garbarino) June 21, 2020