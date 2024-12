Dura complicación en la salud de Jorge Lanata: infección general y filtración de líquidos

El periodista Jorge Lanata lleva casi seis meses internado en el hospital Italiano y, según trascendió, su estado de salud habría empeorado gravemente este miércoles, a causa de una sepsis generalizada.

Tras varios intentos por trasladarlo a un centro de neurorehabilitación, el periodista volvió a empeorar y se encontraría con asistencia ventilatoria durante todo el día. Además, luego de atravesar una gastrostomía hace dos semanas, con el fin de alimentarse por sí mismo, actualmente presentaría un cuadro de infección generalizada como reacción a una filtración de líquido abdominal.

En este sentido, el comunicador debió someterse a una punción abdominal, informó Noticias Argentinas. Los resultados fueron enviados a analizar, con el fin de realizar cultivos que permitan estudiar bacterias y entender qué tipo de células están presentes. Lanata se encuentra en medio de un mal pronóstico, luego de casi seis meses de internación en Unidad de Terapia Intensiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Martín Caparrós: “Vivo lo mejor posible aunque mi futuro no es prometedor”

El asistente de Lanata habló sobre el vínculo de las hijas del periodista y su esposa: “Nunca hubo feeling”

Facundo Casanova, el histórico asistente de Jorge Lanata, rompió el silencio y abordó de manera directa los recientes conflictos familiares que involucran a la esposa del periodista, Elba Marcovecchio, y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola. En una entrevista realizada a la salida del hospital Italiano, Casanova también habló sobre los videos que se filtraron, donde se ve a la abogada en la oficina del conductor de radio Mitre.

En cuanto a los videos que circularon en los que se ve a Elba Marcovecchio en la oficina de Lanata, Casanova negó haberle "hecho una cama". "No. Yo no le hice ninguna cama a nadie. Solo me estaba cuidando y cuidando a Jorge. Yo respondo a Jorge Lanata, nada más", aclaró. Sobre si considera a Elba de confianza, respondió: "Yo creo que sí, por qué se casó entonces, Jorge se casó enamorado".

Guerra en La Nación: el Mitre que se quebró

Casanova también se refirió al audio filtrado en el que Elba Marcovecchio habla con él sobre las hijas de Lanata. "Yo lo grabé. Y también soy quien controla las cámaras tanto de Buenos Aires como de Uruguay", explicó. Aclaró que al ver las imágenes, inmediatamente lo informó, ya que "me compromete a mí como empleado". "Es mi trabajo. Hubiera hecho lo mismo si eran las hijas. Yo me debo a Jorge Lanata", afirmó, y agregó: "Que piensen lo que quieran, yo sé bien quién soy".

Finalmente, Casanova se refirió a la grieta entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata. "Nunca hubo feeling ahí, pero tampoco hubo falta de respeto. Y Jorge lo sabe", indicó. "Cuando salga, Jorge nos va a putear a todos. A mí, a mi madre, a Elba, a las hijas, a todos", concluyó, antes de despedirse, mostrando su esperanza sobre la recuperación de su jefe: "Estén tranquilos que va a salir. Y cuando salga nos va a putear a todos", reiteró.

ML