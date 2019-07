El denim en cifas: qué tipo de jean se usa en cada parte del mundo

Los jeans son uno de los artículos de moda más buscados en todo el mundo, con una media de unas 13 búsquedas por cada segundo. Las búsquedas de productos denim ha aumentado de forma considerable-más de un 11%- con respecto al año pasado, con interés en cientos de combinaciones de estilos, cortes, colores y siluetas, según el portal de búsquedas online Lyst.

Y es que el denim sigue siendo uno de los tejidos favoritos por todo el mundo, ya que nunca pasa de moda, queda bien con todo y además es de lo más cómodo. ¿Quién no tiene una prenda de jean en su armario? Una campera vaquera, unos jeans, una camisa… es prácticamente imposible pensar en un look que no incluya este tejido universal.

Según un estudio reciente de Lyst, siete de cada diez usuarios buscan jeans azules, lo que sigue confirmando que es el estilo más demandado y vestido a nivel mundial. También se ha incrementado la búsqueda de denim considerado vintage -sobre todo en camperas y jeans-, porque sabemos que lo retro siempre está de moda.

Y hablando de jeans y pantalones, es más que probable que tengas tus favoritos. Los clásicos chupín y los pantalones de tiro alto han dominado el mercado durante casi diez años, porque sientan muy bien, no vamos a negarlo- aunque últimamente están perdiendo hegemonía a favor de otros estilos con las perneras mucho más sueltas y no tan ajustados: los vaqueros rectos, los “boyfriend”, los “mom fit” jeans e incluso los vaqueros de cintura baja -el horror para muchas y muchos- son cada vez más vistos en looks de street style...

Pero.. ¿Alguna vez te preguntaste si todo el mundo viste el mismo tipo de ropa que vos? Gracias a este original estudio ahora sabemos qué tipos de vaqueros se buscan, se compran y se llevan en cada parte del mundo… Desde París hasta Milán, pasando por Madrid, Sidney o Nueva York, este es el tipo de prenda denim que triunfa en cada ciudad del planeta. ¿Cuál es tu favorita? Y lo más importante… ¿estás a la moda?

París: pernera ancha