El Papa con Fontevecchia: Movimientos Sociales

—Los movimientos sociales se han desarrollado muchísimo en la Argentina, especialmente a partir de la crisis del año 2001-2002, ¿hay algún punto donde termine la asistencia y la caridad comenzando a ser una forma de clientelismo, o le preocupa que eso pueda suceder?

—Puede darse, no pienso en nada concreto en este momento, pero puede darse. Cuando se empiezan las malas negociaciones, puede darse.

—¿Y se imagina en el futuro un mundo del cual no sean necesarios las organizaciones sociales, es decir, que no haya más pobreza?

—Cuando se dejen de fabricar armas.

—¿Se lo imagina en este siglo Santo Padre?

—No, pero todo puede pasar, hoy no me lo imagino, pero no soy quien para ver lo que va a pasar adelante.