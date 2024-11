Votó Yamandú Orsi y llamó a "no perder la esperanza en que la política vale la pena"

En el marco de las Elecciones en Uruguay, donde este domingo se disputa un balotaje y más de 2,7 millones de uruguayos fueron convocados a las urnas, ya emitió su voto el candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien insistió en que "la esencia de la política son los acuerdos" y le pidió a los indecisos que "no pierdan la esperanza en que la política vale la pena".

"La política es eso, naturalmente. Por supuesto que hay desacuerdos, pero la esencia de la política son los acuerdos", manifestó a la salida del centro de estudios de Canelones, departamento uruguayo del que fue intendente durante una década, y destacó que todos los partidos coinciden en la necesidad de que se alcancen acuerdos para gobernar.

El opositor de izquierda dialogó con la prensa luego de sufragar y, en relación al diálogo con quienes no comparten su mismo ideal político, agregó: "Nunca terminas conforme del todo. Mi línea argumental es la que he tenido desde hace años. No me gusta hablarle a los segmentos. Tenés que decir lo que pensás y sentís. Acomodar el cuerpo a necesidades electorales a la larga es una trampa".

"Hicimos lo que se tiene que hacer en la campaña, fue una experiencia increíble, cargada de mucha razón, pero de mucho afecto también. Eso fortalece y te permite mirar al futuro con más esperanza", añadió luego el candidato, quien no integró ninguna lista al Senado en octubre, por lo que si pierde no estará en el Parlamento.

Consultado sobre el hecho de que quedaría fuera del Parlamento en caso de perder las elecciones, argumentó: "Yo desde el principio dije que voy para presidente del Uruguay. Solo para eso. Sin pensar en otros planes. Voy a ser militante toda la vida".

El candidato presidencial del Frente Amplio mencionó este sábado que habló con su contrincante del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y, en tono de broma, añadió: "Se le desea (suerte), pero un poquito menos que a uno". En paralelo, aclaró que no habló con el actual presidente Luis Lacalle Pou.

Considerando que se encuentra en situación de empate técnico con el aspirante oficialista, también le habló a los indecisos y expresó: "Que no pierdan la esperanza de que la política vale la pena".

Para cerrar, habló sobre la eventual relación con Argentina y con el presidente Javier Milei, en caso de imponerse durante el balotaje, y señaló: "La relación con Argentina será la que deba ser, la más correcta. Como siempre tiene que ser entre un mandatario uruguayo y un argentino".

En línea con "Pepe" Mujica:

Las declaraciones del candidato del FA van en línea con el pensamiento del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien votó a primera hora y, en diálogo con la prensa, aseguró que el que gane la Presidencia "va a tener que crear un clima para negociar", dado que ninguno tendrá mayoría en el Congreso.

"El gobierno que venga, sea cual sea, va a tener que tener capacidad de crear un clima que permita negociar e intercambiar. Un clima como cuando estaba (Alejandro) Achugarry de ministro (durante el gobierno de Jorge Batlle). No quiere decir que coincidiéramos sino que nos respetábamos", expresó Mujica.

Por otra parte, el expresidente de Uruguay destacó la estabilidad institucional del país y el respeto de la ciudadanía por las formalidades. "Eso lo tenemos que cuidar entre todos", enfatizó y luego cuestionó nuevamente a los regímenes autoritarios.

