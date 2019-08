Este jueves se conocerá el veredicto en un juicio unificado a Boudou

por Cecilia Devanna

El ex vicepresidente Amado Boudou conocerá este jueves 29 de agosto el veredicto en el juicio que se le sigue en su contra y en el que se lo juzga por dos delitos: por un lado, la supuesta utilización de documentación apócrifa en la transferencia de un auto de su propiedad y por otro, las presuntas irregularidades en la compra de 19 vehículos oficiales cuando era titular del Ministerio de Economía.

Boudou, que está detenido en el marco del caso Ciccone, tendrá oportunidad de decir sus últimas palabras en el caso desde las 10 de la mañana, en tanto que para las 14 está previsto que el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, encargado del debate, de a conocer su resolución. La fiscalía pidió 4 años de cárcel para el ex funcionario kirchnerista por el primero de los casos y 5 si se lo unifica con el segundo.

Boudou, que está alojado en el penal de Ezeiza desde febrero pasado, ya fue juzgado por la supuesta utilización de documentos truchos de una coupe Honda en 1992. El debate fue en 2017 y allí se lo absolvió por prescripción, pero poco después la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y dispuso realizar un nuevo juicio.

En el otro hecho, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner está acusado por la posible instigación de la compra de 19 vehículos a la concesionaria "Guido Guidi" –cuyos ex titulares también están acusados en el debate- sin mediar licitación desde el Ministerio de Economía.

Durante la instrucción del caso se sostuvo que en 2009 se compraron de esa manera trece vehículos: tres Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas.

El fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió cuatro años de cárcel para Boudou por la compra de autos y una pena unificada de cinco años si se suma el caso de los papeles "truchos" de un vehículo que compartía con su ex esposa Agustina Seguín. "No objetamos la decisión misma de la compra de autos. Tampoco vemos sobreprecios. Lo que decimos es que no hubo subasta. Quisieron montar un andamiaje documental", sostuvo Córdoba en su alegato.

En tanto que a defensa de Boudou pidió su absolución por los dos hechos. Al momento de sus alegatos, Eduardo Durañona, uno de los abogados del ex vicepresidente, aseguró: "No hay una sola firma de Boudou en todo el expediente", en lo referido a los autos comprados por el Ministerio. En tanto que previamente, Graciana Peñafort, también defensora del ex vicepresidente, había pedido la absolución por el caso de la utilización de documentación trucha en la transferencia de un auto.

Peñafort aseguró que las acusaciones contra Boudou se basan en "premisas falsas e infundadas" y el ex funcionario solo tuvo la posesión y no el dominio del auto.

La decisión del tribunal, integrado por los jueces Nicolás Toselli, Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer, se conocerá alrededor de las 14 horas de este jueves 29 de agosto. Boudou fue condenado el año pasado por la compra fraudulenta de la imprenta Ciccone. Detenido desde febrero pasado, el ex vicepresidente apeló su condena a más de cinco años de prisión con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue hace poco menos de dos semanas y está pendiente de resolución.

