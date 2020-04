Felipe Solá confirmó que el 85 por ciento de los varados ya regresó a Argentina

El canciller Felipe Solá confirmó este domingo que, a un mes de iniciada la cuarentena, el 85% de los argentinos que quedaron varados en el exterior ya regresó al país en los vuelos de rescate organizados en conjunto por el gobierno nacional, las embajadas, consulados, gobiernos extranjeros, las Fuerzas Armadas y diversas aerolíneas. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril “trajimos al 85 por ciento de los varados, argentinos que querían volver”, confirmó.

“Han vuelto alrededor de 169 mil personas, entre los que entraron por tierra y los que lo hicieron por aire, que fueron 68 mil argentinos entre 15 de marzo y el 17 de abril pasado. Entre hoy y ayer entraron mil más por aire”, detalló Solá.

Esos ciudadanos se encontraban en el extranjero cuando, el 20 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social y cierre de fronteras y espacio aéreo para mitigar la propagación del contagio en plena pandemia del coronavirus. El 16 de abril, el presidente de Aerolíneas Argentinas dijo que de los 48 vuelos que realizó la empresa estatal más de 16.000 argentinos pudieron volver al país. “No vamos a dejar a nadie afuera”, afirmó Solá, que indicó que el gobierno destinó medio millón de dólares para asistir a los ciudadanos en el extranjero con medicamentos, hospedaje, comida y otras ayudas necesarias.

"Se sufre acá y en el exterior"

El canciller informó que alrededor del 15 por ciento de los varados se encuentran en lugares como Madrid, Miami, México DF, y Cancún. “A nosotros nos cuesta más organizar con las aerolíneas en los lugares a donde Aerolíneas Argentinas no va”, dijo Solá, que confirmó que las condiciones actuales solo permiten el regreso de 400 personas por día. “Es el Ministerio de Salud el que marca más que nada la cantidad diaria que puede ir entrando y tratamos de no superar esa cifra. Porque es lo que permite el operativo sanitario”, aclaró. “Hubo aerolíneas que dejaron varada a la gente y no devolvieron la plata”, se quejó al ser entrevistado en Todo Noticias.

“Los vamos a sacar, pero déjenme respetar los 400 por día”, dijo Solá refiriéndose a los ciudadanos que se encuentran en lugares tan diversos como Sudáfrica, Japón, Tailandia o la India. “Acá también hay argentinos encerrados sufriendo, con incertidumbre”, recordó, y aclaró: “Se sufre acá y en el exterior, pero nadie se va a quedar allí”. El canciller además dijo que el gobierno sabe “exactamente cuantos argentinos hay en cada lugar” y que “todos deben tener en cuenta que los consulados hicieron la lista de los que querían volver acá. Esa lista respetó la fecha del pasaje. Para que los que tenían la mas cercana fueran los primeros en volver”, aclaró.

DS