Fernando Niembro volvió a la TV y las redes lo recibieron con memes

El regreso del fútbol todavía parece ser una incógnita pero la televisión comienza a reorganizarse y el lunes a la noche ESPN presentó su nuevo programa ESPN FC con la conducción de Alejandro Fantino junto Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón y como invitados, Fernando Niembro y Gustavo López.

Pero sin duda el regreso que mayor repercusión generó fue el de Fernando Niembro, el ex candidato de Cambiemos que se vio obligado a renunciar por una serie de denuncias en su contra.

Y fiel a su estilo, el periodista deportivo no sólo habló de fútbol sino que también metió sus dardos políticos al criticar a Marcelo Tinelli. "¿Que oculta Tinelli?" se preguntó. "Tinelli se reúne con el presidente todos los días y pasó de ser un tipo en colores para ser blanco y negro para ser un cortesano de Tapia". También se sumo a Oscar Ruggeri para pedir el regreso de las clases presenciales en las escuelas.

Niembro fue protagonista de una de serie de denuncias en su contra que lo obligaron a renunciar a su candidatura como diputado por Cambiemos.

Reabren la causa contra Fernando Niembro: “Estoy tranquilo”

A fines de abril, Fernando Niembro estalló al aire de uno de los dos ciclos que conducía en radio Rivadavia, y anunció su salida de la emisora asegurando que hubo presiones políticas. "Me dieron motivos vagos, yo creo que los directivos de la radio no pudieron resistir las presiones de los poderosos", expresó en ese momento.

me acabo de dar cuenta de que fernando niembro es igual a vito corleone (?) pic.twitter.com/xUbgD6IyIK — antonio (@antonionvs_) September 29, 2020

"Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio. Creo indignante que me dijeran una cosa de ese tipo. No voy a permitir que me humillen. Por ahí no soportarían, quienes conducen esta radio, fuerzas de otro tipo. Allá ellos. Si se ven obligados a tener que decirme que ahora, apenas dos meses después de haber llegado, el deporte no interesa al mediodía, cuando somos el programa que más mide de la radio, bueno, allá ellos", había expresado luego de que le ofrecieran ser columnista de Eduardo Feinmann y el Negro González Oro.

