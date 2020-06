Fundación Andreani abre un nuevo espacio en La Boca y presenta su primera muestra virtual

El nuevo espacio de arte de la Fundación Andreani, un edificio en La Boca diseñado por el arquitecto Clorindo Testa (1923-2013) que no se pudo inaugurar en marzo como estaba planeado debido a la pandemia, realizará mañana a las 19 una fiesta virtual en su canal de Youtube para dar a conocer este nuevo ámbito expositivo que se suma a la ciudad.

Ubicado en la Avenida Pedro de Mendoza 1987, frente al Riachuelo y en la misma vereda que Proa, este flamante espacio que tuvo que cancelar su anunciada inauguración para el 18 de marzo debido a la cuarentena, se dará a conocer a todo público de manera virtual, a través de las imágenes recopiladas en video por la productora El Pampero Cine, que integran Mariano Llinás y otros cineastas.

Ubicado en el Distrito de las Artes, el proyecto arquitectónico en un sitio de 1880 que supo ser a lo largo de los años conventillo, astillero, restaurante e incluso vivienda, es ahora un edificio en cuatro plantas de más de mil metros cuadrados, que preserva la esencia característica de la zona, los materiales y colores característicos del barrio de La Boca.

"Es un sueño de hace 30 años que finalmente encuentra su destino, es nuestra casa y un proyecto maravilloso. Y a partir de mañana podremos dar a conocer nuestra programación que apoya al arte argentino contemporáneo", dice a Télam María Rosa Andreani, directora del espacio.

"El proyecto de Clorindo Testa tiene fuerza, alegría, color, magia y además está en La Boca, un barrio de colores positivos, de Quinquela, un barrio de artistas, con personalidad y con mucha potencialidad", agrega la directora.

El flamante sitio abrirá de manera on line con dos exposiciones -"Deep unlearning. Ejercicio de desaprendizaje", de Mariano Sardón y Mariano Sigman; y "Conocer un mundo", de Gian Paolo Minelli- y el anhelo de una programación dedicada a proyectos vinculados al arte, la ciencia, la tecnología, la educación y la logística solidaria, una de las claves de la empresa.

"Tenemos todo para jugar en primera. Y aun estamos formando nuestra identidad pero para mí se trata de tener una puerta abierta al futuro. Me gustaría que sea una fundación que tenga algo diferencial, algo nuevo; no queremos hacer lo que hacen otros. Si bien no es un museo es una casa viva", se entusiasma Andreani al definir el espíritu de este nuevo espacio que cuenta con la asesoría de Laura Buccellato.

Además de alojar a la séptima edición del Premio Andreani a las Artes Visuales (dotado con $700.000 pesos para el ganador), la nueva sede de la Fundación busca acercar propuestas innovadoras, amplias y diversas en un espacio que albergará actividades de cruce interdisciplinario, de espíritu experimental, lúdico, didáctico, inclusivo y reflexivo.

Con la idea de producir con la misma energía que si el espacio estuviera abierto al público, Fundación Andreani lanzará a partir de julio diversas actividades como un programa de artistas que producirán materiales desde sus casas, un ciclo de danza y luz, una serie de entrevistas a pensadores.

La fiesta virtual de inauguración se transmitirá mañana a las 19 desde el canal de youtube www.youtube.com/fundacionandreaniok