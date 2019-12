Los flamantes ministros de Salud, Ginés González García; de Defensa, Agustín Rossi, y de Educación, Nicolás Trotta, fueron los invitados de este miércoles 11 de diciembre en 'A dos voces' , el tradicional ciclo político de Todo Noticias, y aunque la cita parecía protocolar, sin grandes anuncios al filo casi de las asunciones del nuevo Gabinete, la cita terminó con un anuncio importante: Ginés adelantó que este jueves "habrá novedades en el tema del protocolo de aborto no punible".

La frese se convirtió entonces en el trascendente anticipo de que el gobierno de Alberto Fernández cumplirá a dos días de asumir con una de sus promesas más candentes, ya que el tema del aborto implica un choque frontal con la posición de la Iglesia Católica en general, y del papa Francisco en particular.

"Estuve hasta recién viendo la versión casi defintiva y mañana (por este jueves 12) hay novedades...", señaló Ginés sobre el Protocolo de Aborto No Punible con el que el gobierno del Frente de Todos avanzará luego de la derogación por parte de Mauricio Macri del proyecto del ex titular de Salud Adolfo Rubinstein, tema que le costando su lugar en el Gabinete.

Cuando los conductores Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano quisieron avanzar sobre ese anticipo de González García, el funcionario se limitó a sonreír y dijo "ustedes siempre me exigen mucho", pero confirmó que en las próximas horas ese protocolo será oficial, y que "se trata de un guía, luego las provincias determinarán si lo aceptan, pero será una resolución a nivel ministerial, no tiene que haber ningún decreto, siempre debió ser asi porque es un atributo ministerial".

"Voy a hacer todo lo posible para que la legalización del aborto sea pronto. Sigo pensando lo mismo que en 2005: hay razones sanitarias por las cuales el aborto debe ser legal. 46.030 mujeres murieron por abortos sépticos. Mujeres jóvenes, la mayoría con hijos pequeños", dijo Ginés.

"Sobre todo lo que pasó con el manoseo en el caso anterior, no digo nada nuevo, para mí fue un mamarrracho político", indicó el ex embajador en Chile, recordando que el protocolo del tema lo había lanzado justamente en su primera gestión en Salud, en 2007. González García había considerado al principio de su intervención en ADV que el Gabinete actual "corresponde a un frente electoral, tiene más diversidad, más representación de género y tiene más adecuación a las realidades que tienen hoy las sociedades contemporaneas".

Antes Agustín Rossi había destacado la importancia de que el área de Defensa dinamice la actividad de proveedores locales en todas sus compras, al tiempo que le había quitado impacto a los nombramientos y desplazamientos que se esperan de parte del nuevo Gobierno en el mundo militar, resaltando que "el tema de los ascensos y los pases a retiro es natural en la carrera militar, porque sin usted no pasa gente a retiro no puede haber ascensos".

Rossi insistió en que la cuestión de los retiros y ascensos en las fuerzas armadas es "una cuestión natural".

"Los nombres los definirá el Presidente", dijo Rossi cuando Bonelli y Alfano le preguntaron si ya había nombres elegidos para las nuevas cúpulas miltares. El ex titular del Bloque Peronista en Diputados admitió que "cada caso se analizará", pero remarcó en la necesidad de entender el recambio en las Fuerzas Armadas como parte de un proceso en el que hacen falta justamente retiros para que otra parte del personal uniformado pueda seguir ascendiendo en la escala de mando. "Si no hay pases a retiro, lo que termina teniendo es una cadena de mando consolidada durante años y eso generando depresión hacie el interior de la fuerza, porque no hay expectativas de crecimiento en la carrera militar.

A su turno, Trotta negó que en las escuelas "se vaya a bajar línea política", como parte de una iniciativa del nuevo Gobierno, aunque destacó lo valioso de que haya en los colegios "una inquietud por participar en política, que sea una instancia de debate antes de la educacion universitaria". Además remarcó la necesidad de "sentar en una mesa a todos los sectores que fueron disrciminados estos años", y enfatizó que "en esta nueva etapa debemos convocar a todas las familias argentinas".

