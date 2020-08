Los Werthein denuncian que son víctimas de trolls que buscan dañar al grupo

Hace más de un mes corría un rumor que ubicaba a los Werthein con algunas complicaciones financieras. Incluso columnistas políticos que manejarían información exclusiva también lo filtraban en sus textos. Pero ayer dijeron basta. Y así los Werthein denuncian que son víctimas de trolls para dañar la imagen del grupo.

En un extenso comunicado, Grupo Werthein, es decir, Darío, Adrián, Gerardo y Daniel, señalan que la compañía “está siendo atacada con información falsa en un sector de la prensa y en redes sociales. Se trata de una campaña de desprestigio por intereses desconocidos de personas o entes que no revelan su identidad y amparándose en el anonimato dan datos falsos a periodistas de buena fe que informan en medios gráficos, televisivos y radiales.”

El grupo Werthein tiene 116 años en Argentina y cuatro primos son la cara visible.

Ante una sucesión de consultas que, sobre todo, en el mes de julio recibieron de distintos medios, incluso Perfil, los Werthein tomaron dimensión de que el rumor necesitaba un corte. Según ellos “se ha identificado una arremetida completamente coordinada con lineamientos discursivos que expresan odio a través de descalificaciones, mentiras, acusaciones infundadas y hasta amenazas y extorsiones. El ataque ha llegado al punto de la utilización de los denominados 'trolls' en redes sociales. Personas pagas que se esconden detrás de identidades falsas, inventadas o usurpadas para atacar sin tener que responder por ello ante la Justicia penal y civil.”

Gerardo Werthein, como presidente del Comité Olímpico Argentino, y por alguna relación amorosa supo tener un alto perfil.

En el comunicado también informan que el departamento de legales del grupo está a cargo del asunto para activar medidas ante la Justicia si fuera necesario dado que con dicha campaña “ven afectados su buen nombre y honor por las mentiras y calumnias que circulan (…) y buscará también por la vía legal el resguardo del buen nombre y honor de uno de los holdings privados de capitales nacionales más importantes de la Argentina, como así también de cada uno de sus integrantes y de sus trabajadores.”

El rumor que generó todo esto apuntaba a que los Werthein tenía un mesa de dinero que daba intereses por encima del mercado y que al estallar la pandemia, no habría podido devolver en tiempo y forma el dinero de sus clientes premium. Por eso especificaron en el comunicado “que Grupo Werthein no tiene empresas financieras desde hace más de 20 años cuando vendió el Banco Mercantil Argentino. Atendiendo a las necesidades de un grupo de clientes amigos de aquella época, surgió en esos tiempos una consultoría de inversiones que siguió asesorando clientes pero no hace intermediación financiera.”

Adrián Werthein, como presidente de CICyP, tuvo mayor exposición en de 2015 a 2019.

La contundencia del comunicado y la aceptación de lo que los Werthein entienden como una campaña orquestada para dañar a la empresa abre el principal interrogante: quién o quienes se movieron para que columnistas del establishment se sumen a difundir este rumor. Eso ahora se convirtió en el acertijo más interesante.