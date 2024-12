La defensa de Del Rio apelará la perpetua por parricidio: "Las barbaridades que se cometieron saldrán a la luz"

Mónica Chirivin, abogada de Martín del Río, condenado a prisión perpetua por el doble parricidio de sus padres en Vicente López, confirmó que apelará la sentencia dictada por la jueza María Coelho, tras el veredicto del jurado popular que lo encontró culpable. La defensa apunta a irregularidades en el proceso y asegura que el fallo podría ser revisado en Casación.

Según, el veredicto de culpabilidad por parte del jurado popular no sorprende a la defensa, aunque advirtió que existen irregularidades que, según ella, saldrán a la luz en la etapa de Casación. "No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía", expresó la letrada, quien además aseguró que la Fiscalía tuvo "un dominio absoluto de las pruebas".

"Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la casación. Ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron saldrán a la luz", señaló. "En Casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto. Yo estoy muy conforme con mi trabajo y con el de Gastón. Hemos hecho lo que se pudo con nada, así que es muy difícil todo. La sensación es la que esperaba, a mí no me sorprende", afirmó.

Mencionó, además, que durante el debate "fueron constantes las objeciones que formulaban la fiscalía y no se nos dejó, a veces, ni repreguntar y tampoco incorporar prueba, si bien ya se había estipulado la incorporación de prueba en las audiencias preliminares".

"La fiscalía hacía lo que se le daba la gana y yo incorporaba prueba, yo no podía. Pero nosotros teníamos, sabíamos que esto podía pasar porque la fiscalía tiene elementos tecnológicos que no los tiene nadie", agregó la abogada del condenado.

Por otra parte, Diego Del Río, hermano de Martín, se expresó públicamente tras la condena, mostrando conformidad con el veredicto y detallando la angustia vivida durante los más de dos años que duró el juicio.

"Estamos conformes con la condena, estamos conformes con el veredicto. La verdad que fue muy difícil todos estos dos años y tres meses que estuvimos esperando que llegue esto. Esperando que en algún momento pida perdón, que cambie", comentó el hermano. "Lo que vieron estos días fue más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando. Y ese era su modus operandi y yo creo que eso fue lo que lo lleva a explotar", agregó Diego.

También se refirió a su hermano como alguien que, según él, planeó el crimen con antelación."No fue emoción violenta, siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo", indicó. Además, supuso que quizás él no podía enfrentar a su padre".

A su hermano solo fue a verlo una vez a la cárcel y dijo que fue una conversación imposible porque él solo decía que era inocente: "Me hubiera encantado creerle, pero no". "Hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que ‘me arrepiento, no lo hice’", lamentó.

El viernes, la jueza María Coelho dictó la condena a reclusión perpetua para Martín Del Río, quien fue hallado culpable de asesinar a sus padres. La defensa, por su parte, espera que el fallo sea revisado en Casación, donde podrían salir a la luz más irregularidades del proceso.

