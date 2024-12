Declaró el hermano del hombre que mató a balazos a sus padres y pidió que el acusado vaya preso

El hermano de Martín del Río, imputado por el parricidio en Vicente López, brindó su testimonio ante el Tribunal en el marco del juicio por jurados. En su declaración, se refirió a las imágenes de las cámaras de seguridad en la escena del crimen, afirmó que no tiene dudas sobre la identidad del asesino y remarcó: "Yo lo quiero preso"

“Vi ese video muchas veces, 50 o 60. Es mi hermano. Esa persona es mi hermano, la conozco hace 50 años. Él camina así, un poquito torcido”, señaló ante la jueza técnica del Tribunal N°7 de San Isidro, María Coelho.

Martín Del Río está acusado por el crimen de José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72). El matrimonio apareció asesinado el 25 de agosto de 2022 en el interior de un automóvil que estaba estacionado en el garaje de su propia casa.

Se sospecha que el crimen se concretó luego de que el acusado estafara a sus padres con la supuesta compra de un departamento en el edificio Chateau sobre la avenida Del Libertador. El imputado les había pedido dinero para comprar una unidad en ese lujoso complejo, pero nunca concretó la transacción.

En su declaración, el hermano del presunto asesino también se refirió con indignación a las acusaciones que sufrió al principio de la investigación, en la que se lo había señalado como posible participante de los crímenes. “Claro que yo no maté a mis padres. Yo tenía una relación amorosa con mis padres, no tenía ninguna razón. A mí me cambió la vida de un día para el otro. De ninguna manera yo maté a mis padres. Es una canallada que me apunten, pero lo otro es mucho peor”.

Durante su exposición, se lamentó por el destino de sus padres y llegó a la conclusión de que deben haberse dado cuenta de que su propio hijo estaba por quitarles la vida. “Lo que sí me da bronca es que uno de los dos supo que su hijo estaba matando a su marido o mujer. Y seguro fue mi mamá. Y ese momento debe haber sido...”.

“Estoy seguro de que ellos sabían que era Martín el que estaba detrás de ellos. Deben haber pensado ‘nuestro hijo nos está matando’ y ese momento es indescriptible para mí”, manifestó.

Respecto del móvil del crimen, el testigo señaló que su hermano ya no podía sostener la “gran mentira” y no quería reconocer que los había estafado: “Para mí, armó una bolsa de mentiras tan grande que llegó un momento que no la pudo manejar más. Llegó un momento en el que llevaba tal cúmulo de mentiras que, o lo enfrentaba, o tomaba la decisión”.

Luego de dar su testimonio, Del Río pidió participar de todas las audiencias que se realizarán de aquí en adelante en el proceso.

Este miércoles se reanudará la jornada de declaraciones con los testimonios de Paola Coquiara, ex amante de Martín del Río, y de Cecilia Sánchez, su ex pareja, y madre de sus dos hijos.

