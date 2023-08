En la tarde del 24 de agosto de 2022, José Enrique Del Rio de 75 años y María Mercedes Alonso, de 72, fueron asesinados en el interior de su automóvil, estacionado en el garaje de su casa ubicada en la calle Melo 1101, Vicente López, ciudad de Buenos Aires. Del Río recibió tres balazos y Alonso uno. El caso estremece: el único detenido y sospechado de haber disparado es Martín Del Río, hijo menor del matrimonio y presunto parricida.

El doble homicidio, según se estableció en la investigación, ocurrió entre las 17.33 y las 18.30 de ese día, un miércoles. En un primer momento se detuvo a la empleada doméstica de la casa, María Ninfa "Nina" Aquino, quien al llegar a trabajar al día siguiente descubrió el crimen. La mujer tenía llaves del domicilio y trabajaba allí hace 12 años. Pero trece días después, la causa daría un giro inesperado: la mujer fue liberada y posteriormente sobreseída.

José Enrique Del Rio de 75 años y María Mercedes Alonso, de 72, fueron asesinados por disparos en su casa de Vicente López.

El 7 de septiembre, Martín Del Río, de 48 años, fue detenido cuando llegaba a su casa ubicada en el barrio Barrancas del Lago del country Nordelta. Es que los investigadores reconstruyeron mediante registros de las cámaras de seguridad de la zona que, entre las 16.50 y las 18.30, el hombre encapuchado y con barbijo que se ve en las filmaciones de la cuadra es Del Río, a quien además sus familiares y la mujer con quien mantenía una relación extramatrimonial identificaron.

El domicilio del matrimonio Del Río, donde ocurrió el doble crimen.

El supuesto parricida de Vicente López fue reconocido por su hermano "en un 90%" en la escena del crimen

Además, en ese rango horario no se registró ningún tipo de actividad de su teléfono, que simplemente estaba encendido, ni en su correo electrónico. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, después del hecho se llevó de la casa el equipo de grabación de las cámaras de seguridad, y caminó desde Vicente López hasta Nuñez, donde había dejado estacionada su camioneta Mercedes Benz con su celular en el interior.

Luego se dirigió hacia la calle Arredondo al 2465, en el barrio de Colegiales. Se cree que allí, en un departamento de su suegro que solía utilizar como oficina, se bañó y se deshizo de posible evidencia. Las cámaras lo registraron saliendo del lugar a las 20.53.

Las imágenes de cámara de seguridad en las que se identificó a Martín Del Río saliendo de la casa de sus padres.

El móvil, según se presume, fue económico. Los padres de Del Río le habían dado un poder para encargarse de la compra de un departamento ubicado en el edificio Chateau, sobre avenida Del Libertador al 7050, donde tenían previsto mudarse por esos días sin saber que, de la operación, su hijo sólo había pagado algunas cuotas.

Su situación económica estaba comprometida: tenía demandas por alquileres impagos y se cree que habría estafado a sus padres y utilizado ese dinero para mantener su nivel de vida.

Todo indica que esa tarde el hombre los hizo subir al vehículo con la excusa de que irían al inmueble, pero al ingresar al auto, por la espalda, los ejecutó con una pistola Bersa calibre 9 milímetros que luego fue encontrada en una caja fuerte de la casa del country San Diego de Moreno, donde sus padres pasaban los fines de semana, y que fue secuestrada cuando la policía la inspeccionó acompañada por Diego Del Río, el otro hijo del matrimonio.

La hipótesis de la fiscalía sobre el doble crimen: Del Río "arremetió a su padre por la espalda" y a su madre "en la cabeza"

Al pedir su procesamiento con prisión preventiva, los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería entendieron que “el 24 de agosto de 2022 entre las 17.33 y las 18.30, aproximadamente, el aquí encartado, Martín Del Río, se hizo presente a pie en el domicilio de sus progenitores, y en base al plan que previamente había diagramado, ingresó a la vivienda a través del garaje”.

“Una vez adentro –dice la imputación–, decidió quitarles la vida, de manera clara e inequívoca. Así, aprovechando la relación cordial propia del vínculo familiar, mediante engaño, los hizo descender hacia el sector del garaje y abordar su vehículo particular, marca Mercedes-Benz”.

Y agrega: “Una vez en ese sector del inmueble, María Mercedes Alonso se ubicó en el asiento del conductor y Enrique del Río en el del acompañante, mientras que el encartado se situó en el asiento trasero”.

​Doble crimen de Vicente López: Del Río volvió a acusar a su hermano y sus abogados cuestionan a los fiscales

En palabras de los fiscales, el empresario asesinó a sus padres “actuando sobre seguro”. “Dada la confianza depositada en él por sus progenitores, quienes se trataban de dos personas de avanzada edad y, en el caso de su padre, con problemas de movilidad reducida, se valió de toda la situación, es decir, la falta de precaución y escasa posibilidad de actos de defensa, por lo que arremetió a su padre por la espalda, efectuándole tres disparos con una pistola calibre 9 mm”, detallaron en el documento.

“Concomitantemente con ello, le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de cincuenta centímetros de la cabeza, lo cual provocó la muerte inmediata”, describieron sobre los asesinatos.

Respecto de la posible motivación, los fiscales entendieron que “tuvo su móvil en la circunstancia de no poder prolongar la mendacidad en torno a la operación inmobiliaria referente a la Unidad N° 31 B, del edificio Chateau ubicado en avenida Del Libertador 7050 de CABA y de poner al desnudo la imposibilidad de que sus progenitores se mudaran a dicho inmueble, tal como se lo habían encomendado a partir del poder amplio general y de disposición que le habían conferido para ocuparse de ese tipo de transacciones”.

Martín del Río cuando fue detenido, el 7 de septiembre de 2022.

La primera carta que publicó el supuesto parricida de Vicente López: "Soy inocente"

En septiembre de 2022, a poco de ser detenido, Martín Del Río publicó una primera carta en la que aseguraba que era inocente.

“Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, dijo.

En ese escrito, Del Río habló además del negocio familiar del que participaba. “Mi padre tenía varias empresas de seguridad y limpieza y algunos garajes en Capital. Yo arranco en el negocio de los garajes aprendiendo de él todo el tiempo. Trabajando con ellos nuestra relación creció a niveles únicos. Éramos súper compinches en todo. Sume mucha experiencia de él y de mi madre. Siempre súper trabajadores. Únicos. La familia y el negocio eran lo más importante”, contó.

Parte de la carta que escribió Martín del Río, el hombre acusado de matar a sus padres.

Y, en el último tramo, les habló directamente a su hermano mayor y a sus padres: “Diego, hermano querido, solo decirte que te amo. En mi vida hubiese hecho una cosa así. Nunca. Viejos los amo y los voy a amar toda la vida. Gracias viejitos amados. Voy a luchar para saber qué les pasó. Soy inocente. Me mataron a mis padres”.

Pero los dichos en relación a su hermano cambiaron tiempo después: lo acusó de dejarlo “tirado económicamente”, y de mostrarse interesado en detalles de los negocios de su padres apenas después del entierro de ambos.

En un principio, Del Río señaló a la empleada doméstica como presunta responsable de los hechos, luego a la mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial, y después también a su hermano: a punto de cumplirse un año del doble crimen, lo señaló como presunto autor del doble homicidio.

La acusación de Martín Del Río contra su hermano Diego y la defensa de su abogada

En un escrito que su abogada Mónica Chirivin presentó para oponerse al pedido de elevación a juicio que el pasado 17 de julio formularon los tres fiscales de la causa, Del Río insistió en la culpabilidad de su hermano.

“Estos meses detenido me hicieron pensar mucho, buscar entender qué pasó, quién quería la muerte de mis padres, quién se beneficiaría con sus muertes y la respuesta Sres. Fiscales, aunque duela es una sola, es Diego Enrique Del Rio quien se benefició con la muerte de ellos”, dijo al referirse a su hermano mayor.

Chirivin acusó a los fiscales de exponer “una versión errada y antojadiza de los hechos”, de ser “amos y señores” de la prueba y de estar “ensañados en incriminar” a su cliente, y enumeró 18 fundamentos por los que no debería prosperar el juicio oral al pedir al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que su cliente sea sobreseído.

Martín Del Río.

“Mi hermano Diego no tenía la mejor de las relaciones con mis padres ni conmigo. Él nunca quiso involucrarse en los negocios de mis padres y míos, pero sí siempre pretendió ser beneficiado con el producido del mismo”, expuso.

Además, recordó que Diego, quien lo reconoció como la persona encapuchada registrada por las cámaras de seguridad, “no ha sido sincero al declarar en esta investigación”. También destacó que su hermano lo colocó “en una situación de asfixia económica”, ya que no recibió “un peso más” desde que está detenido y que no tiene dinero para contratar peritos ni pagarle a su defensa.

“El móvil que tenía para matar a mis padres es económico, es poder disfrutar de sus bienes e impedir que su hermano continúe participando de los negocios familiares, obteniendo un mayor beneficio”, dijo.

Uno de los argumentos para acusar a su hermano es el arma homicida. “Recuerdo el día 25 de agosto, cuando estábamos en Melo (la escena del crimen) y Diego se ofreció rápidamente para acompañar a la policía a San Diego, a ver el estado de la casa”, detalló el acusado. Esto, acusó, fue oportuno para él poder “colocar el arma homicida en dicha caja de seguridad”.

Además, se refirió a la presunta evidencia de una “huella dactilar" de su hermano encontrada en el botiquín del baño del garaje de la casa, al considerar que eso lo ubica en el lugar de los hechos.

“Mi teoría es que Diego, en unos de esos domingos que concurría al country a visitar a mis padres, pidió prestada el arma a mi padre, con esa arma ejecutó el crimen y se llevó la llave de la caja fuerte para realizar su apertura y depósito del arma en el lugar”, dijo.

Los fiscales pidieron la elevación a juicio el 17 de julio pasado contra Martín Del Río por "doble homicidio calificado por la alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa", un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

AG / Gi