Luego del vuelco que dio la investigación por el asesinato de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso inculpando a su hijo, Martín Santiago del Río, su hermano mayor lo identificó en los videos y aseguró estar seguro de que se trata de él.

El crimen del hombre de 74 años y la mujer de 72 que tenía como principal acusada a la empleada doméstica dio un giro de 360 grados cuando los investigadores pusieron la lupa en su hijo menor, que fue captado por las cámaras de la zona el mismo día del asesinato.

Su situación procesal se encuentra cada vez más comprometida, máxime cuando Diego del Río le dijo a la Justicia que reconocía "en un 90%" la contextura de su hermano menor caminando por el barrio de Vicente López.

En las imágenes que ya tomaron estado público se ve a un hombre encapuchado y con barbijo que camina desde Núñez hasta Vicente López, ida y vuelta. El mayor de los hermanos del Río aseguró, además, que no hay dudas sobre la culpabilidad del supuesto parricida.

Fragmento de la carta de Martín del Río

Además, hubo algo que concentró la atención de los investigadores antes de que el foco cambiara: la renguera que del Río tiene al caminar. A partir de allí, la coartada del presunto asesino comenzó a caerse como fichas de domino: se encontraron problemas económicos que el hombre tenía con su familia e incluso se le secuestró un Ferrari.

La carta que publicó el supuesto parricida de Vicente López

Desde la cárcel donde se encuentra detenido, del Río redactó una carta donde afirma que es inocente y desvió la mira de su culpabilidad.

“Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, dice el primer pasaje de la nota.

La prohibición a Harry mientras guarda luto por su abuela Isabel II

Además de mencionar el cariño con sus progenitores, detalló desde su visión del negocio familiar. “Mi padre tenía varias empresas de seguridad y limpieza y algunos garajes en Capital. Yo arranco en el negocio de los garajes aprendiendo de él todo el tiempo. Trabajando con ellos nuestra relación creció a niveles únicos. Éramos súper compinches en todo. Sume mucha experiencia de él y de mi madre. Siempre súper trabajadores. Únicos. La familia y el negocio eran lo más importante”, expresó.

También le dedicó un párrafo a su hermano mayor: “Diego, hermano querido, solo decirte que te amo. En mi vida hubiese hecho una cosa así. Nunca. Viejos los amo y los voy a amar toda la vida. Gracias viejitos amados. Voy a luchar para saber qué les pasó. Soy inocente. Me mataron a mis padres”, concluyó.

GI/fl