La ex empleada del matrimonio asesinado en Vicente López declaró en el juicio y acusó a Martín del Río de parricidio

María Ninfa Aquino, conocida como Nina, declaró este lunes en el juicio por el parricidio de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso. Ante el Tribunal de San Isidro y un jurado popular, la ex empleada de la familia acusó a Martín del Río, hijo de las víctimas, de ser el responsable del crimen.

Aquino, la primera detenida en la causa, que trabajó durante más de una década para los Del Río, se presentó como testigo y reiteró sus acusaciones contra Martín del Río, hijo menor de las víctimas, a qLa ex empleada del matrimonio asesinado en Vicente López declaró en el juicio y acusó a Martín del Río de parricidiouien señaló una vez más como el autor material del asesinato de sus padres, José Enrique del Río, de 75 años, y María Mercedes Alonso, de 72.

Al llegar al debate, solicitó que Del Río no esté presente porque tenía "miedo" y no quería cruzarlo, algo que la jueza María Coelho autorizó.

Durante la audiencia, describió con detalles la escena del crimen que encontró en la casa de los Del Río. Según su testimonio, al ingresar a la vivienda de la familia, no había ningún sonido, ningún movimiento. "No volaba ni una mosca", recordó. Fue en ese momento cuando halló los cuerpos sin vida de las víctimas y se dio cuenta de inmediato de que habían sido asesinados. “Encontré una vaina servida, me di cuenta de que los mataron y pensé que el asesino estaba ahí”, relató.

Aquino contó que, en ese instante, llamó a Martín del Río para informarle sobre la tragedia. Según contó, Martín respondió a su llamado con una extraña actitud. "Me dijo que le hablé muy rápido y no me entendió. Se hizo el p...", detalló, y agregó: “Salí a la vereda y esperé. Llegó primero la policía y luego Martín. Al rato, él se largó a llorar".

Aquino, quien fue arrestada en los primeros días de la investigación y pasó casi 15 días detenida, afirmó con firmeza que nunca habría participado en el asesinato de la familia para la que trabajó durante tantos años. "Yo jamás haría eso. Trabajé 12 años con ellos, me llevaba muy bien. ¿En qué cabeza cabe?", expresó ante el tribunal.

Como había adelantado su abogado Hugo Carribero en diálogo con Noticias Argentinas, Aquino sostuvo que es inocente y que fue una injusticia su detención por casi 15 días al principio de la investigación, donde se la acusó de ser la entregadora.



“Martín me arruinó la vida. Me mandó a la cárcel. Yo jamás, en mis 66 años, le haría lo que me hizo, jamás; ni a un animal. Lo hizo para quedar bien él porque no quería ir preso, prefería que fuera yo presa y él, vivito y coleando. Jamás lo acusaría de matar a sus padres porque no lo vi”, se sinceró.

Además, Aquino reveló detalles sobre la vida cotidiana de la familia Del Río antes del crimen. Habló sobre las conversaciones que escuchó entre los padres de Martín, especialmente sobre la mudanza que la familia estaba planeando. “Mercedes hablaba de una mudanza, decía que Martín le iba a comprar un departamento. Ella decía que compró el Chateau, en el piso 31”, recordó. Para ella, estos detalles podrían haber sido el detonante de los crímenes, relacionados con los problemas financieros que Martín podría haber tenido.

Luego, Aquino se refirió a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la caminata de un hombre tras el asesinato. La mujer no dudó en identificar a Martín del Río como la persona que aparecía en los videos. “Esa persona que vi caminando la identifiqué, no hay dudas de que es Martín. Por la rengueada, por el físico, ¿cómo no lo voy a reconocer? Es como si fuera mi hijo”, señaló.

"Primero ella confirma en un 100% que el caminante de los videos es el hijo menor del matrimonio. También que el buzo utilizado era de su papá y lo puede sostener ya que ella lo lavaba todos los lunes. Por último, destaca que el control con el que se abrió el portón para concretar los crímenes era de José Enrique y lo tenía el detenido", había señalado Carribero.

Del Río padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno en el rostro-, el 25 de agosto de 2022 en el interior de su automóvil Mercedes Benz en el garaje de su mansión de la calle Melo 1.101 de Vicente López.

Si bien la empleada fue la primera detenida bajo la sospecha de actuar como "entregadora", fue liberada por falta de pruebas y el 7 de septiembre de ese año los fiscales detuvieron al hijo menor del matrimonio, Martín, alias "Pato", como supuesto autor de un doble parricidio.

La clave de la investigación fueron los videos de cámaras de seguridad, donde el hijo menor de las víctimas fue individualizado como el presunto asesino que, según la fiscalía, entre las 17.33 y las 18.30 del día anterior, 24 de agosto, cometió el doble homicidio ejecutando a sus padres desde el asiento trasero del auto con una pistola calibre 9 milímetros.

Es que Del Río fue reconocido por varios testigos como el "caminante encapuchado" que se ve desplazarse en distintas imágenes, en dirección al domicilio de las víctimas y luego alejarse del mismo, no solo por su contextura y conformación física sino en especial por su "modo de caminar", con un defecto en su pierna izquierda que padece de chico, que no le permite seguir una línea recta y que motivó que en su familia lo apoden "Pato".

Si bien se pensaba que el arma homicida había sido descartada -como sí sucedió con el DVR con las imágenes de las cámaras de la casa de las víctimas-, la pistola Bersa Mini Thunder 9 milímetros empleada en el doble crimen fue hallada en una caja fuerte de la casa del country San Diego de Moreno donde las víctimas pasaban los fines de semana y que fue secuestrada cuando la inspeccionó la Policía.

Para los fiscales, el móvil del doble parricidio fue económico y sobre ello, mencionaron en su requerimiento dos aspectos: por un lado, la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio "Chateau Libertador" del barrio porteño de Núñez, que Del Río hijo nunca pudo concretar, y por el otro, que iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares, ya que él administraba los garajes, propiedades y vehículos de sus padres.