Un nuevo testigo identificó al principal sospechoso por el doble crimen de Vicente López, Martín del Río, como el hombre encapuchado que se retira de la escena del crimen ocurrido el 24 de agosto, según consta en los videos de las cámaras de seguridad.

Así lo aseveró su suegro Jorge Miguel Sánchez, el padre de Cecilia, la pareja de hace 30 años del empresario acusado de parricidio. Según su declaración ante los fiscales de San Isidro Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, la persona captada por las cámaras llegando y yéndose del lugar del crimen es del Río, a quien identificó por su particular forma de caminar: "No tengo ninguna duda de que fue él", aseveró.

El testimonio de Sánchez complicó aún más la situación del hijo de José Enrique del Rio y Mercedes Alonso, asesinados en el interior de su casona en Vicente López, un doble crimen de gran impacto por el que ya testificaron otras dos personas que también lo señalaron como el autor de los homicidios.

Martín del Río, el acusado del doble crimen de Vicente López.

Doble crimen de Vicente López: las pruebas que incriminan al hijo menor del matrimonio asesinado

El testimonio del suegro de Martín del Río

"No tengo ninguna duda que fue él. El que se ve en los videos es sin dudas Martín", señaló el testigo al equipo del fiscal general de San Isidro, John Broyad, luego de que le mostraran dos videos clave de la investigación: uno del día 18 de agosto, cuando Del Río hijo fue filmado junto a su amante haciendo el recorrido similar al que hizo en la previa del doble crimen. "Me doy cuenta que tiene un ritmo muy particular. Camina encorvado hacia adelante, como mueve los brazos, no tengo ninguna duda", alegó Sánchez, según parte de la declaración a la que accedió el diario Clarín.

La renguera del sospechoso de las cámaras fue un punto determinante en la investigación, por lo que los investigadores pidieron a Martín del Río durante su indagatoria que camine para verificar si tiene alguna dificultad para moverse. Cuando los fiscales le mostraron a Sánchez las imágenes del principal sospechoso saliendo de su declaración, el detalle de su forma de caminar volvió a tomar protagonismo.

"Qué hijo de puta, así no camina, hasta la pata derecha pone", exclamó el hombre, al igual que otros testigos que también les llamó la atención el mismo detalle: una presunta simulación por parte de Del Río respecto a su forma de caminar, una dificultad que habría heredado de su padre, quien en sus últimos años debió moverse en silla de ruedas.

“Mi vecino, el femicida”: mató a su novia y espera el juicio en la misma casa donde cometió el crimen

"Martín nos arruinó la vida a todos": el duro relato del suegro

Por otro lado, el suegro resaltó la difícil relación que tenía con el sospechoso, a quien acusó de ser un estafador y deberle una suma de dinero en dólares que le había prestado. Esto se sumó a las 15 demandas que del Río tenía por alquileres impagos, para los cuales había usado como garantía propiedades de sus padres.

Esto reforzó la hipótesis de que del Río, quien supuestamente se dedica al rubro de transporte y almacenamiento, se encontraba con graves problemas financieros para solventar su costoso estilo de vida en Nordelta. "Nunca tenía dinero, no tenía liquidez, vivía endeudado", contó.

No obstante, Sánchez, que declaró vivir en General Villegas en el interior de la provincia de Buenos Aires, reconoció que a pesar de las diferencias mantenía una relación con el detenido y padre de sus dos nietos adolescentes. Incluso de vez en cuando le prestaba el departamento que alquila en Colegiales, apuntado como el sitio donde Martín se habría duchado, cambiado de ropa y descartado pruebas, entre ellas el arma homicida, en un intento de desligarse del crimen, según el propio Sánchez declaró.

Los padres de Martín del Río, María Mercedes y Enrique.

"Martín nos arruinó la vida a todos. Nos encontramos todos totalmente destruidos. No nos esperábamos una cosa así. No sé como hizo para mentirnos durante tanto tiempo. Mi hija no puede creer que estuvo treinta años engañada. No nos entra en la cabeza cómo pudo haber matado a los padres, es una cosa que no se entiende", concluyó el hombre.

El testimonio del suegro de Martín del Río se sumó al de su amante, Paola C.m y su hermano Diego, quienes también lo señalaron como el hombre que aparece en las cámaras de seguridad de la zona luego del crimen. Del Río está detenido como sospechoso de "doble homicidio calificado por la alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" por el crimen de su padre, Enrique Del Río (74), y su madre, María Mercedes Alonso (72), el pasado 24 de agosto.

CDI / MCP