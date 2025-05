"El mercado argentino aún busca su piso mientras los soberanos muestran resiliencia"

El mercado argentino cerró con números en rojo a pesar del rebote internacional impulsado por un posible acuerdo entre EE.UU. y el Reino Unido.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Joaquín Pesce, quien expresó que, “el principal driver que hizo que esto rebotara tiene que ver con un posible acuerdo entre EE.UU. y el Reino Unido”, al referirse al leve repunte de los mercados tras días consecutivos de caídas. Según el experto, esta noticia eliminó cierta incertidumbre en torno a la guerra comercial y generó alivio entre los inversores.

Aunque aclaró que “Reino Unido no es Europa”, destacó que el anuncio fue bien recibido: “Para el inversor, es una señal de que empiezan a avanzar de una manera más seria en relación a los aranceles”, dijo, en referencia al conflicto iniciado en abril.

Mercados locales: sin impulso firme

A pesar del buen clima externo, el mercado argentino continúa mostrando debilidad. “En el mercado local en principio seguimos negativo”, reconoció Pesce. No obstante, encontró un punto positivo: “Me gusta destacar el buen comportamiento de los soberanos”, incluso en un contexto en el que el equity aún no logra recuperarse.

El analista también remarcó que los ADR argentinos se alinearon con el movimiento de Wall Street: “Cuando a EE.UU. le va bien, Argentina se apega a ese comportamiento”, aunque advirtió que la volatilidad local puede ser mayor.

El impacto de la política y la incertidumbre electoral

Consultado sobre el efecto de la ley de "ficha limpia" y el posible regreso de Cristina Fernández de Kirchner a las listas, Pesce fue contundente: “El mercado hoy no está apreciando para nada una vuelta”, descartando que esta posibilidad haya influido en los precios. A su entender, de haber sido percibida como real, la reacción del mercado habría sido más fuerte.

YPF: entre balances y barril

Respecto al rebote de las acciones de YPF, que sorprendió al revertir su tendencia negativa, el entrevistado explicó: “En principio tiene que ver con el repunte del barril”, aunque también mencionó la influencia de los balances y del rol simbólico de la compañía: “YPF es como una de las empresas insignia argentinas”, sostuvo.

Bonos soberanos: oportunidad en renta fija

Con relación al atractivo de la renta fija en dólares, el analista expresó: “Todavía se pueden encontrar rendimientos interesantes en la curva de soberanos”, y agregó que, aunque los márgenes no son tan elevados como cuando el riesgo país era más alto, sigue siendo una opción valiosa para los inversores.

Sobre la estrategia de acumular bonos entre mayo y junio, opinó que dependerá del perfil del inversor, pero reiteró que los soberanos aún ofrecen oportunidades: “Es un rendimiento considerable para una cartera”.

Riesgo país y distorsiones cambiarias

Pesce también aclaró dudas sobre el nivel del riesgo país: “Cierra hoy en 678, sería el dato más correcto”, y señaló que posibles desajustes pueden estar vinculados con actualizaciones de sistemas.

Al cierre, analizó el fenómeno de los CDRs de criptomonedas, cuyos precios no reflejan del todo las fuertes subas de Bitcoin y Ethereum debido a la caída del tipo de cambio CCL. “El precio del CDR viene determinado por el precio en el exterior y por el tipo de cambio”, explicó, y concluyó que la mejor forma de evaluar esos activos es en dólares.