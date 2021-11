Habló por primera vez el asistente que le dio el arma Alec Baldwin

David Halls, asistente de dirección en la película Rust, habló sobre la tragedia que sacudió el set de filmación el día que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de fotografía.

Halls confesó estar "abrumado, entristecido" por lo ocurrido ya que, según sus palabras, era muy amigo de la mujer fallecida: “Halyna Hutchins no solo fue una de las personas más talentosas con las que he trabajado, sino también una amiga. Estoy consternado y entristecido por su muerte”.

David Halls habló del accidente en el set de "Rust" y de su relación con Hutchins

Días antes, Halls había sido señalado por la policía como una de las cuatro personas que había estado en contacto con el arma en el rodaje de la película.

En el testimonio de Halls, el cual fue publicado por la oficina del Sheriff de Santa Fe, se expresa que él no habría revisado detenidamente el arma antes de filmar la escena porque estaba seguro de que se trataba de un arma de utilería y nada más. Él le comentó a Baldwin que se trataba de un "arma fría", sin municiones.

Además, el hombre declaró que no podía recordar si Hannah Gutiérrez Reed había hecho girar el tambor. El alguacil de Santa Fe afirmó que el arma era una 45 Long Colt con una bala real en el tambor, y que atravesó a Hutchins antes de incrustarse en el hombro de Joel Souza, el director de la película, quien ya está fuera de peligro.

Sin embargo, la abogada del asistente de dirección salió a defenderlo en una entrevista en Fox News afirmando: "No es responsable de verificarlo (...) Ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero esa no es su responsabilidad".

Aunque Halls era el encargado de darle la pistola a Alec Baldwin, quien tenía la función de revisar todas las armas que circularan por el set de filmación era Hannah Gutiérrez Reed, quien dijo desconocer la procedencia de la bala que mató a Hutchins. La mujer culpó directamente a Baldwin y a los productores por no seguir con las recomendaciones y omitir la sesión de entrenamiento sobre seguridad: "Nunca se guarda munición real en el set".

Hannah Gutiérrez Reed, la armera de "Rust"

David Halls declaró que espera que esto represente un cambio para los protocolos de filmación desde ahora en adelante, para priorizar la seguridad de quienes trabajan allí: “Tengo la esperanza de que esta tragedia impulse a la industria a reevaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie vuelva a sufrir daños a través del proceso creativo”.

No obstante, hay un rumor que ha estado circulando sobre Halls en los últimos días, el cual vincula al asistente de dirección con otro accidente en filmación de una película rodada en 2019: “Fue despedido de Freedom’s Path después de que un miembro del equipo sufriera una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó”, declaró un productor de la película que aún no fue estrenada.

Lo cierto es que hasta el momento la investigación continúa abierta, ya que aún se desconoce quien fue la persona que colocó las municiones dentro del arma que mató a Hutchins.

