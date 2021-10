Hermana del joven argentino desaparecido en un yate: "No está hundido porque no se encontraron restos"

Rosella Spasiano, la hermana del joven argentino desaparecido en una embarcación en el Mar Caribe, dijo este domingo que “el yate no está hundido porque no se encontraron restos de nada".

El hecho ocurrió hace 12 días, cuando Renzo Spasiano (20 años), junto a otros tres tripulantes, entre ellos otro argentino, regresaban a México desde Haití, donde habían llevado ayuda recolectada por ONG´s.

"La única certeza que tenemos es que el yate no está hundido porque no se encontraron restos de nada", indicó Rosella en una entrevista por Radio Rivadavia.

La última señal que envió Renzo fue el 28 de septiembre, luego de que la embarcación dejara Jamaica; sobre aquel día la hermana recordó: "Él me había hecho una videollamada mostrándome que el día estaba muy lindo". "No les quedaba nada para llegar al continente", se lamentó Spasiano.

La mujer confirmó que la Marina "retomó la búsqueda activa" y agregó que este domingo "un avión ya salió a rastrillar nuevamente la zona". También manifestó que en comunicación con su padre: “Me dijo que estaban viendo para ir a la isla Alacrán".

Sobre una bengala que fue divisada en los últimos días, la hermana de otro de los desaparecidos explicó que "no había indicios de que el yate hubiese estado allí".

El yate llamado "M.O.I. Guadalupe" está desaparecido desde el martes 28 de septiembre en las aguas del Mar Caribe. La nave estaba tripulada por cuatro personas, los argentinos Renzo Spasiano y Carlos Eduardo Juárez (45), propietario de la nave, además de un ciudadano cubano, Martin Alejandro Vega Argae, quien cumplía el rol de capitán, y otro mexicano, Denis Manuel Fernández Díaz, como marinero.

La embarcación había entregado en Haití la ayuda humanitaria recolectada por distintas ONGs y debía llegar a la isla mexicana de Cozumel el miércoles 29 del mes pasado.

Anteriormente, la madre de Renzo, Liliana Zagari, dijo al canal Todo Noticias: "No sabemos nada específico de lo que pudo haber ocurrido, el clima no influyó porque no hubo tormentas tropicales ni tampoco nada que pudiera alarmar. El barco estaba muy bien equipado, con tecnología".

mf / ds