Insólito "chiste" de Macri a Vidal en La Plata: "Hace 40 años seguro eras virginal"

"Siempre pensé que era una cuestión misógnica, contra las mujeres. Pero después me dí cuenta que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, mujeres jóvenes, de 45 años que no son viudas como yo, otras son divorciadas. sin embargo, son hadas, virginales, angelicales. Digo que suerte que tienen algunas mujeres que no se meten con su vida privada". Esa polémica frase que Cristina kirchner le había dedicado como chicana política a María Eugenia Vidal en la presentación hecha en Rosario de su libro "Sinceramente", tuvo amplio eco de prensa, pero pocos podían seguramente esperar que la utilizara en uno de sus discursos el presidente Mauricio Macri. Ocurrió este mediodia en el acto de Vidal y el Presidente en La Plata, como formal lanzamiento de la campaña de la mandataria bonaerense por la reelección, reinaugurando además de los talleres ferroviarios de Tolosa.

Los discursos transcurrían entre las formalidades de "la herencia recibida", el "seguir con el cambio", la "revolución que no puede detenerse", pero en medio de sus palabras, Macri quiso destacar el tema de la importancia de las obras finalizadas en los talleres del Roca en Tolosa, que por cierto habían comenzado hace unos años, pero cayó en una frase que de inmediato rebotó en las redes y quedó como una "broma" muy poco feliz: fue cuando afirmó “40 años es mucho tiempo. Yo tenía 20, pero María Eugenia, ahora que está de moda la gente que comenta acerca de sus estados, en esa época seguro eras virginal...".

La situación no permitía a los azorados interlocutores otra respuesta que sonrisas y tibios aplausos, incluida por supuesto la propia Vidal, pero el tema generó de inmediato impacto en las redes sociales, sobre todo luego que la misma gobernadora afirmara días atrás que consideraba como "muy oscuro que en la campaña se refirieran a su vida íntima".

Las palabras de Vidal entonces venían a cuento de la "campaña sucia" que en la campaña electoral, y Vidal enfatizó que aquellas afirmaciones de CFK desde Rosario la habían sorprendido: "Nunca lo hubiera esperado del discurso de un dirigente político. También me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde. Me dio la sensación de mucha oscuridad", lanzó entonces.

“A los 5 años eras virginal seguro jejeje” le dice Macri a Vidal y no para de demostrar un talento inigualable para ser desagradable hasta el extremo. pic.twitter.com/vFaZXgjky1 — Nati de América 💚 (@NatiRamoneOk) July 13, 2019

Hola, ya es trending topic que Macri dijo en pleno acto político que Vidal seguro era virginal? — Nikachu (@Nicoch__) July 13, 2019

Eras virginal seguro, tira macri, alguien que le diga che tus chistes no dan — Charimelina (@charimelina) July 13, 2019

