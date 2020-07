Los intendentes van por la estatización de Edesur que De Vido dejó en pausa en 2014

Los intendentes del Conurbano redoblaron la presión en las últimas horas para que el gobierno nacional le quite a Edesur la concesión del servicio de energía. El reclamo, que se formalizó con un pedido ante el ENRE del defensor del pueblo, provino del oficialismo. Y algunos fueron más allá. El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió la estatización.

El argumento que exponen los jefes municipales es la mala calidad del servicio producto de la falta de inversión de la empresa que tiene la concesión de buena parte de los municipios del GBA y del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Lo vinculan, además, con una cuestión política. Dicen que se beneficiaron con tarifazos del macrismo pero no compensaron eso con mejoras para la prestación del servicio.

La embestida de los intendentes tiene antecedente. El kirchnerismo estuvo a punto de nacionalizarla junto a Edenor. Lo contó el ex ministro de Planificación, Julio de Vido. Afirmó que tuvo en su escritorio la intervención y posterior estatización de la empresa, pero que por razones que no pudo decir, se había paralizado.

“Nacionalizamos el espacio radioeléctrico, Aguas Argentinas, YPF, el Correo. No llegamos con el tiempo”, dijo De Vido. Cuando todavía era diputado nacional, De Vido dijo a la radio El Destape: “El 14 de enero de 2014 tenía en mi escritorio la intervención y la posterior estatización de Edenor y Edesur. No se llevó adelante y no voy a decir por qué. Es una asignatura pendiente”.

El defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, pidió al ENRE que se le revoque la concesión a Edesur. “En estos cuatro años en los que estuvimos en la Defensoría, tuvo ingresos ingresos exorbitantes, con el aumento de más de 2000 mil por ciento de la tarifa, y no han realizado ninguna obra. Nos parece que esta empresa no tiene voluntad de prestar el servicio siempre tiene excusas para evadir la inversión”, explicó Lorenzino.

Un grupo de intendentes del Frente de Todos liderado por Mayra Mendoza, de Quilmes, viene reclamando contra la empresa bajo el lema #La luz es un derecho”. Sin embargo, no es un reclamo ajustado únicamente a la prestación. “Estamos generando las condiciones para que se avance en una eventual estatización”, contaron a PERFIL fuentes cercana a uno de los jefes comunales que participa de esta campaña pública..

“Los intendentes, junto a nuestros vecinos y vecinas, estamos coordinando acciones en conjunto y exigimos que @OficialEdesur se haga cargo de su pésimo servicio. Tienen que invertir ya mismo en el sistema de energía eléctrica. #LaLuzEsUnDerecho”, escribió, por ejemplo, Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora.

Edesur comunicó oficialmente en su cuenta de Twitter que le presentó al gobernador Axel Kicillof el “Plan Invierno”, que supone una inversión para hacer frente a la mayor demanda eléctrica como resultado de la cuarentena. “Asimismo acordamos mantener un canal de diálogo permanente con la Gobernación y Municipalidades”, expuso el 14 de julio. Cinco días después, la respuesta de los intendentes resonó en la misma red y no fue muy condescendiente.



