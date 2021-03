Coronavirus: "La ivermectina no se aprueba porque no le deja rédito a nadie"

Antes de la declaración del primer caso de coronavirus en nuestro país, un grupo de médicos e investigadores argentinos habían asumido el desafío personal y profesional de anticiparse al virus, poniendo en práctica una droga utilizada hace mas de 30 años en la ciencia veterinaria y médica, no sólo en Argentina sino también en el mundo.

Estos profesionales, que se hallaban en la primera línea de defensa contra el virus, desarrollaron en febrero de 2020 dos protocolos con Ivermectina basados en estudios “in vitro” realizados en Australia.

Ivermectina: "Con el respaldo del Gobierno Nacional ya tendríamos los resultados"

Los resultados al momento de aplicar Ivermectina para combatir el virus “fueron categóricos”, según el Dr. Héctor Carvallo, -ex coordinador académico del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian-, quien junto al Dr. Roberto Hirsch, -jefe del Departamento Enfermedades Infecciosas del Hospital Francisco Javier Muñiz-, realizaron investigaciones tanto para la prevención como para el tratamiento compasivo de enfermos de SARS-Cov-2, manifestó que

Protocolos

El Protocolo IDEA como tratamiento terapéutico, -que utiliza Ivermectina en combinación con otros fármacos como Aspirina, Dexametasona y Enoxaparina, según la gravedad del paciente-, en casos moderados y severos de COVID-19 y en comparación con otros grupos que recibieron tratamientos diferentes demostró que la droga disminuyó la mortalidad de “23 a menos de 3 cada cien pacientes”. Por su parte, en los cuadros leves la cantidad de personas que requirieron internación bajó de “10% a cero”.

En cuanto al Protocolo IVER.CAR como método de prevención, -que utiliza Ivermectina y Carragenina-, la efectividad alcanzó el 100%, tomando como parámetro a 1.195 Agentes de la Salud de diferentes hospitales que participaron como voluntarios. En este contexto y pasado más de un mes luego de la última entrevista, fue consultado nuevamente el Dr. Carvallo.

- ¿Qué novedades surgieron respecto la Ivermectina?

- La misma ha sido aprobada para su uso en la pandemia en las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, y la última provincia que se sumó fue La Pampa. Asimismo muchos médicos y gran parte de la población están utilizando la droga “off label” (fuera de prospecto), en casi todo el país. Por nuestra parte hemos realizado y publicado un estudio multicéntrico, donde se resumen las experiencias incuestionablemente positivas obtenidas en las provincias de Jujuy (cuyo referente es el Dr. Wilmer Bracho), Salta (Dr. Antonio Salgado), Santa Fe (Dr. Luis Alonso), y Buenos Aires (Dr. Aroldo Del Franco). Junto a estos distinguidos colegas se ha logrado salvar un gigantesco número de vidas.

- ¿Por qué no participaron del estudio otras provincias e incluso CABA?

- Corrientes hizo su propia publicación internacional a través del Dr. Julio Vallejos, lo que le impidió participar de otro estudio en simultáneo. Lo mismo sucedió en Tucumán con la Dra. Rossana Chahla. Pero en ambas provincias los resultados fueron igualmente favorables. El gobierno provincial de Misiones realizó una compra masiva de Ivermectina luego de los excelentes resultados iniciales, y La Pampa se incorporó hace muy poco tiempo por lo cual no hay datos concretos. En cuanto a CABA, se hizo un estudio retrospectivo de 164 Agentes de la Salud protegidos con Ivermectina en el Hospital Muñiz, y no se detectó un solo contagio en 10 meses por lo cual la eficacia del protocolo fue del 100%. Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires se realizaron ensayos multicéntricos (en las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires), todas igual de exitosas.

- Específicamente. ¿En qué consisten estos estudios multicéntricos que menciona, y a que se refiere cuando dice que todos arrojaron resultados positivos o favorables?

- Los resultados se miden en cantidad de contagios para la profilaxis, y cantidad de muertes en los enfermos. Hay un antes y un después con respecto al uso de Ivermectina. No sólo no se ven contagios, sino que se evitan sinnúmero de internaciones y, -lo más importante-, de muertes. Iguales resultados se están logrando en Santa Fe y Entre Ríos, a pesar que esas provincias (al igual que Buenos Aires), no autorizaron el uso masivo de Ivermectina.

- Manifestó con anterioridad que su equipo fue el primero en Argentina en realizar pruebas y desarrollar protocolos para el COVID-19 utilizando Ivermectina, y en presentar las investigaciones ante organismos de salud locales e internacionales. ¿Qué respuestas obtuvieron de todos ellos y en especial de la ANMAT?

- Esas son las novedades que no llegan, a pesar de las acciones de amparo y denuncias penales que impulsamos por negligencia criminal. ANMAT sigue aprobando medicamentos y tratamientos que no se aplican en países del primer mundo que se caracterizan por su alta vigilancia epidemiológica, que no tienen ni la vigésima parte de la evidencia científica que se ha demostrado con la Ivermectina, pero aún así no la aprueban. Teníamos la esperanza que con la pandemia la ANMAT iba a demostrar un poco de altura en su cometido, y que al menos una vez en 100 años actuaría conforme a las circunstancias, pero fuimos demasiado optimistas.

-¿Desde que comenzaron a utilizarse los protocolos con Ivermectina, se sumaron otros colaboradores?

-En Argentina trabajamos con los investigadores antes mencionados. En el extranjero, con el Front Line Covid Critical Care Alliance (FLCCC) de EEUU, Medincell de Francia, Marinomed Biotech AG de Austria, y el Panel BIRD del Reino Unido. Debe aclararse que en todos los casos no existe motivación pecuniaria, sino fines investigativos para lograr el reconocimiento y la implementación de la Ivermectina como tratamiento preventivo y terapéutico del COVID-19.

-¿Tomó conocimiento de Organizaciones Sindicales que nuclean a médicos de cabecera de PAMI, que comenzaron a utilizar el Protocolo IVER.CAR aplicando Ivermectina y Carragenina a sus afiliados?

-Entiendo que el gremio de APPAMIA está llevando adelante un ensayo de profilaxis para sus afiliados (no para los pacientes), porque solicitaron nuestros protocolos. Los mismos no son secretos, y por tal motivo se los enviamos a sus autoridades alrededor de noviembre de 2.020.

-Algunos periodistas criticaron que las conferencias que realizaron fueron patrocinadas por la industria farmacéutica.

-Nuestros webinars los montaron los laboratorios Panalab y Cassará, que son las dos empresas que donaron miles de muestras gratis para que podamos realizar los ensayos, y aunque creo haberlo aclarado oportunamente, reitero que todos los webinars se impartieron de forma gratuita. Como siempre se hizo en medicina los congresos, simposios, jornadas, etc., son patrocinados por los laboratorios, ya que sería imposible para los profesionales afrontar semejantes costos. Quienes dicen desconocer esto son ignorantes o mienten. Lo importante en toda esta cuestión es que no haya sesgos en la información brindada y que los laboratorios no impongan las agendas ni los contenidos. En conclusión, no debe suceder jamás lo que si está sucediendo con muchos otros que se dedican a denostar sistemáticamente a la Ivermectina y a calumniar a los médicos e investigadores que promueven honestamente y con fines altruistas la droga. Estos personajes pertenecen a organismos gubernamentales y medios de prensa afines “patrocinados por importantes laboratorios” que no producen Ivermectina, pero si en cambio “otros medicamentos muchísimos mas costosos” que además, no brindan garantías respecto los efectos que podrían provocar a corto, mediano y largo plazo.

- ¿Cambió su postura sobre las vacunas contra el SARS-Cov-2, y en particular sobre la Sputnik V aplicada en Argentina?

- No puedo emitir demasiada opinión sobre algo que se ha usado tan escasamente, cuya información científica es incompleta, y tal parece “cambia día a día”.

- Parece pesimista con respecto a la eficacia de las vacunas...

- Por el contrario, les deseo a todas el mayor de los éxitos, pero los resultados recién se verán con suerte en 2022. “Aquí y ahora”, -como dijo el Director Nacional de ANMAT el Dr. Manuel Rodolfo Limeres-, “lo único que funciona es la Ivermectina”. Lástima que luego de esta afirmación olvidó sus palabras o se arrepintió, -aunque las mismas quedaron grabadas-.

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la Ivermectina?

- Espero que la aprobación de la Ivermectina llegue antes del inicio de la segunda ola de la pandemia, ya que se prevé azotará nuestro país en el mes de abril (de 2.021). Con tan poca población vacunada, -entre los que se encuentran un tercio del personal de salud, y los políticos oficialistas nacionales, provinciales y municipales-, el 90% de la ciudadanía continuará indefensa.

- Finalmente. ¿Por qué no se aprueba la Ivermectina?

- Porque no le deja rédito a nadie, no genera vueltos, no se puede hacer discrecionalidad partidista con ella, y nadie puede ganar unas elecciones aplicándola, ni comprarse un yate con sus dividendos.

LM