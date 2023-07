La tapa del Diario PERFIL de este sábado 29 de julio de 2023

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.843 del Diario PERFIL, de este sábado 29 de julio de 2023, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, Buenos Aires Times, Parabrisas, Marie Claire y Joker más Crucigrama:

FMI: tras el acuerdo, pagarán el lunes con yuanes y más deuda. Economía cumplirá la semana que viene con compromisos por US$ 2.600 y US$ 860 millones con el Fondo. Usará los yuanes que quedan en el Banco Central y nuevas líneas de crédito de la ex Corporación Andina de Fomento y el Banco de Créditos Internacionales. El FMI pidió orden fiscal y mejorar las reservas y dijo que liberaría US$ 7.500 M para la Argentina, después de nuevas revisiones, tras las elecciones.

El 133. Abuelas presentó a un nuevo nieto recuperado, hijo de Cristina Navajas, desaparecida cuando estaba embarazada, y de Julio Santucho, hermano del líder del ERP, aquí junto a su otro hijo, Miguel.

Los mercados reaccionaron bien: bajó el blue y subieron los bonos.

Santilli vs. Grindetti. Entrevistas a los candidatos bonaerenses de JxC.

Reportaje de Fontevecchia. Al Nobel de Medicina R. Schekman: “La ciencia es una expresión de creatividad”.

Fracaso. Ministros del Ambiente del G20 no llegan a un acuerdo y postergan decisiones sobre el cambio climático.

¿Un argento a la Luna? La Conae se sumó al proyecto Artemis de la NASA, que prevé astronautas invitados.

En el país hay al menos 300 mil casos de hepatitis y la mitad no lo sabe.

Investigan a Carolyn Carter, la ex novia del magnate de Lago Escondido, Joe Lewis.

Alejandra Flechner, de las Gambas a ‘1985’. Hoy es parte de La madre del desierto.

Apareció la 4x4 del empresario descuartizado.

Escriben en esta edición:

Balza, Ferreres, Fara, Wechsler, Martínez Fazzalari, Melgar, Zabala, Seonae, G. Pérez, Cei, Onaindia, Ise, Recagno, Hirsch Veloso, A.López, Chattas, Giampaolo, Link, Hopenhayn, Genovese, Guebel, Kohan, Spillman, Bordigoni, Izaguirre, Varela, Spregelburd, G. Martínez, Ayerdi, Mozetic, Garabetyan, Nieva, S.Rodríguez, Kavanagh, Froidevaux, A. Fontevecchia, Tabarovsky y Fontevecchia.



