La tapa del Diario PERFIL de este sábado 5 de octubre de 2024

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.970 del Diario PERFIL, de este sábado 5 de octubre de 2024, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos y Buenos Aires Times:

Universidades: evalúan cortar fondos de Salud si el Congreso deroga el veto. La Casa Rosada analiza un menú de opciones para el caso de que no logarara blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Entre la alternativas estudian un recorte en Salud y en la obra pública. Pero aún no descartan ir por la vía judicial. Diputados tratará el tema el miércoles y el Gobierno no tiene los votos necesarios para confirmar el rechazo.

En la mira. Un fondo buitre pidió información a una jueza de Nueva York para embargar el oro argentino trasladado al exterior.

Obligan a las prepagas a dejar de triangular aportes con las obras sociales.

El blue perfora los $ 1.200 y giran fondos al exterior para el pago de deuda.

Clamor. El senador José Mayans, al frente del operativo para que Cristina Kirchner presida el Partido Justicialista.

Se fue. En plena separación de Pampita, y denunciado, García Moritán renunció al Ejecutivo porteño.

Hubo casi doscientos allanamientos contra manteros en el Once. "Se acabó la joda", dijo Jorge Macri.

Fusil en mano. En un inusual sermón, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, defendió el ataque misilístico contra Israel y justificó la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la región.

Petróleo. Biden negó que apoye un ataque israelí a refinerías iraníes, como había sugerido, lo que disparó el precio del crudo.

Evo niega. El expresidente boliviano dice que la denuncia de que en 2015 violó a una adolescente es una “mentira”.

Patricia Bullrich se mostró en el túnel de San Isidro. La ministra estuvo en el escenario del fallido robo al banco Macro.

Griselda Siciliani brilla en ‘Envidiosa’. Entrevista a la protagoniza de la serie que es un gran éxito de Netflix.

Gago, la opción de Román para desviar la bronca de los hinchas con el penoso presente de Boca. El DT negocia en México su salida de Chivas de Guadalajara.

Argentina define el Mundial en Uzbekistán. La Final soñada para Lucuix, el DT del futsal.

Escriben en esta edición:

Fara, R. García, Burgueño, Bastourre, Genovese, A. López, G. González,

Cardini, Haime, Guillerm, Runza, Schvartzman, Kohan, Link, Guebel, Hopenhayn, Martin, Giampaolo, Tabarovsky, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB