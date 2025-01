La tapa del Diario PERFIL del domingo 26 de enero de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.003 del Diario PERFIL, de este domingo 26 de enero de 2025, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Marie Claire.

El Fondo exige que un nuevo acuerdo tenga la aprobación del Congreso. Técnicos del organismo ya circulan por el Ministerio de Economía y las reuniones seguirán esta semana. No convencen el tipo de cambio ni el plan de apertura del cepo. Y sumarán una condición para el desembolso de fondos frescos: que el programa reciba ratificación parlamentaria. No quieren repetir la experiencia de 2018/19 cuando liberaron un préstamo de US$ 44 mil millones. El Gobierno, obligado a negociar con la oposición en el año electoral.

Otro intercambio. Hamas liberó a cuatro mujeres soldados israelíes de entre 19 y 20 años, a cambio de la liberación de 200 palestinos prisioneros en cárceles israelíes. Fue en el marco de la tregua por etapas que puso en pausa más de 15 meses de guerra.

Extraordinarias: el gobierno apuesta a bajar las paso, pero duda de ficha limpia.

Macri se alista para la batalla final con Bullrich en la Ciudad.

Ya despidieron a un 16% del personal del Ministerio de Salud.

Acto ‘antifascista’ en Parque Lezama. Convocatoria LGTBIQ+. Hubo incidentes con tuiteros.

Echado. El hasta ayer abogado del Gobierno Rodolfo Barra “es una persona mayor. Está en otra etapa de su vida”, dijo el jefe de Gabinete, G. Francos.

Simpatizante. Tras su controvertido saludo estilo nazi, Elon Musk celebró las marchas, ayer, de la ultraderecha en Alemania.

Sin paz. En menos de catorce horas, hubo dos crímenes y un herido de bala con el tradicional sello mafioso en la ciudad de Rosario.

Patagonia: según un estudio del Conicet, prevén más incendios. El fuego sigue sin control en el lago Nahuel Huapi.

Loan. Avances en el caso de la desaparición del chico de 5 años en Corrientes. Nuevas medidas y un testimonio explosivo.

Liga Profesional: River empató con Platense y San Lorenzo consiguió un gran triunfo ante Talleres.

Por qué llegan estrellas a la liga argentina.

