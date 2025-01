La tapa del Diario PERFIL del domingo 5 de enero de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.9975 del Diario PERFIL, de este domingo 5 de enero de 2025, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, Economía y Marie Claire.

El salario de la vice, motivo de un nuevo y fuerte cruce entre Milei y Villarruel. En el contexto de la controversia por el frustrado aumento a los senadores, la vicepresidenta hizo un encendido reclamo por su ingreso. “Gano menos que el Presidente, diputados, senadores, ministros, jueces, voceros. Encima, no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno de mi función. En breve me pagan dos chirolas”, dijo. El Presidente descalificó duramente sus dichos: “Vive desconectada de la realidad”.

Al balcón. El presidente Javier Milei y el excandidato presidencial de Venezuela Edmundo González Urrutia saludaron ayer a una nutrida manifestación de venezolanos en la Plaza de Mayo. Rodeado de un notable operativo de seguridad, Urrutia recibió trato de presidente electo.

El presidente anticipó que los jubilados por moratoria cobrarán menos que el resto.

Desafíos económicos 2025: reservas, dólar, deuda, inflación y actividad.

Ingresos. Milei gana 4 M, y Villarruel, 3,7 M, bruto. Un diputado, 4,1 M, y un senador, 4,9 M, ambos, sin adicionales.

Reportaje de Fontevecchia. Al filósofo Franco Berardi (segunda parte): “La libertad de Milei es la de mercantes de esclavos”.

Fuego. Avanza sin control el incendio en el parque Nahuel Huapi de Bariloche. Ya ardieron 2.600 hectáreas.

Fabiola renunció a la custodia policial. Foto de su cena de Año Nuevo en Madrid y polémica.

Ecuador. Escala la pelea entre el presidente Daniel Noboa y su vice Verónica Abad, quien denunció un intento de autogolpe.

Garro. El volante argentino del Corinthians mató a un motociclista con su camioneta en La Pampa: tenía 0,5 de alcoholemia.

San Rafael lidera el ranking de destinos turísticos no convencionales del país.

Soledad Villamil pide por el cine argentino. Su film, Una muerte silenciosa, es el primero del año.

River mueve algo un libro de pases chato. Llegadas: Rojas a River, Galdames al Rojo y Zelarayán a Belgrano.

Messi: Biden lo condecoró con la Medalla de la Libertad, pero el 10 no pudo asistir a la ceremonia.

