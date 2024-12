La tapa del Diario PERFIL del sábado 21 de diciembre de 2024

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.992 del Diario PERFIL, de este sábado 21 de diciembre de 2024, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times.

Milei defendió el tipo de cambio y dijo que busca el acuerdo con el FMI para levantar el cepo. El Presidente dio ayer un largo discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Justificó el atraso cambiario en que “cuando hay un gobierno serio, la moneda se aprecia”. Reafirmó que la Argentina negocia con el FMI para cerrar un acuerdo en el primer cuatrimestre de 2025 con el objetivo de “salir definitivamente del cepo”. Y ratificó que el lunes se eliminará el impuesto PAIS, que grava operaciones con moneda extranjera.

Ataque y condena. La embajada argentina en Kiev fue alcanzada ayer en el marco de una nueva ofensiva de Rusia contra la capital de Ucrania. En un comunicado, la Cancillería condenó el ataque y lo calificó como “una grave violación del derecho internacional”.

Brasil. La desconfianza en el paquete fiscal de Lula provocó una corrida contra el real que presiona sobre el precio del dólar en la Argentina.

Dura embestida de Lorenzetti contra los otros cortesanos.

Javier vs. Vicky. Sigue la pelea en la cima: el Presidente y una indirecta: “Cada vez que me voy, alguna me hacen...”.

Beatriz Sarlo, escritos que dejan una huella. Fue columnista de PERFIL durante varios años.



Investigado. La Justicia allanó el despacho del exsenador Edgardo Kueider y rechazó su reclamo para reponerlo en su banca.

Francisco advierte. El Papa avisa que “hay posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos”.

Estudio revela que la mayoría de los argentinos asegura ser feliz.

Atentado de un lobo solitario en Alemania. Saudita arrolló a la gente en un mercado navideño.

Al banco. Williams decidió que Franco Colapinto sea su piloto de reserva. “Voy a ser el mejor”, aseguró.

Paul cerró la gira en Londres con Ringo y se sumó Ron Wood.

Escriben en esta edición:

Sarlo, Fara, Burgueño, Genovese, Balza, Kohan, Link, Guebel, Hopenhayn, Martin, Giampaolo, Peller, Ares, Haime, A. Teijeiro, Tabarovsky, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

