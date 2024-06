La tapa del Diario PERFIL del sábado 29 de junio de 2024

A continuación ofrecemos un repaso de los principales título de la edición 1.942 del Diario PERFIL, de este sábado 29 de junio de 2024, un número al que acompañan este fin de semana 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Espectáculos, El Observador y Buenos Aires Times:

Caputo ratificó el rumbo y dijo que no hay fecha para levantar el cepo. El ministro de Economía convocó a una rueda de prensa junto al presidente del BCRA y aseguró que el Gobierno avanza hacia una etapa de “emisión cero”. Insistió en que no habrá devaluación y se mantendrá el ajuste en el tipo de cambio del 2% mensual. El cepo se va a levantar, dijo, “cuando estemos seguros de que no habrá un sobresalto con el dólar”. Además, prometió que la tasa del impuesto país bajará entre agosto y septiembre.

Sturzenegger: se espera su entrada al Gobierno. Y ya habla con la oposición para el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una denuncia penal agrava la guerra entre Macri y Bullrich.

Crisis. Crece la demanda por pensiones y alquileres compartidos, paso previo a la situación de calle.

Biden, bajo fuego. El presidente reafirma su candidatura luego de su debacle durante el debate con Trump, pero se multiplican entre los demócratas las dudas sobre si finalmente será el candidato en noviembre.

Caso Loan. Crece la pista de un accidente fatal, mientras peritan veinte celulares de los seis detenidos.

Las argentinas tienen menos hijos y a una edad cada vez más avanzada.

Condenaron a tres médicos en el caso de Alejandro Cohn, pero solo uno podría ir a prisión. El cineasta Mariano Cohn no descartó apelaciones y señaló que harán nuevas denuncias, por encubrimiento.

María Becerra, y un nuevo desafío: el cine. Da voz a un personaje de Mi villano favorito 4.

La Selección juega en Miami: hubo banderazo y el grito de “somos locales otra vez”. A las 21, ante Perú, habrá pocos titulares y no estará Scaloni en el banco, suspendido por un partido por la Conmebol por salir con leve retraso al segundo tiempo ante Chile.

Paridad de género. En París competirán tantas mujeres como hombres por primera vez en los JJ.OO..

Escriben en esta edición:

Carlos Fara, Roberto García, Carlos Burgueño, Hugo Haime, F. Viani, Federico Recagno, Artemio López, Martín Kohan, Link, Daniel Guebel, Silvia Hopenhayn, Leticia Martin, Nancy Giampaolo, Damián Tabarovsky, Agustino Fontevecchia y Jorge Fontevecchia.