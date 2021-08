La UCR presentó un proyecto de amnistía para quienes violaron la cuarentena sin intención de daño

Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este martes un proyecto de ley para conceder una amnistía a quienes tengan causas penales abiertas por haber incumplido la cuarentena. La iniciativa busca “restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley”; y no incluye a funcionarios públicos y personas que hayan desobedecido imprudentemente el aislamiento y el distanciamiento social.

“La amnistía que proponemos no abarca a los delitos contra el ASPO cometidos por funcionarios públicos, ni las fiestas clandestinas, ni a quienes incumplieron cuarentenas por infección, contacto estrecho o viajes”, explicó el diputado Gustavo Menna, autor del proyecto ingresado en el Congreso Nacional.

La iniciativa fue acompañada por otros 11 diputados radicales; entre los firmantes figuran Mario Negri, Carla Carrizo, Alfredo Cornejo, Brenda Austin y Ricardo Buryaile. El proyecto fue presentado días después de conocerse públicamente las fotos del festejo en la quinta de Olivos, el año pasado en plena pandemia, del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, quien estuvo acompañada del presidente Alberto Fernández y un grupo de invitados.

En su primer párrafo, el texto denominado “Amnistía de delitos vinculados al quebrantamiento de disposiciones ASPO y DISPO”, señala: “Concédase una amnistía general a favor de todas las personas con causas penales en trámite en su contra y cualquiera fuese su estado de tramitación, por hechos vinculados al quebrantamiento de las normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) dispuestos por el decreto 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones”.

En su artículo 4 el proyecto de ley menciona a quienes no se incluye dicha amnistía; y que el autor de este se ocupó de hacer público. Entre quienes no están incluidos, y por lo tanto se los considera punibles por el delito de no respetar las restricciones de la pandemia, están, según el diputado Mena, los funcionarios del Estado, las personas que participaron de “fiestas clandestinas” y quienes en condición de infectados o por regresar de un viaje no respetaron el aislamiento obligatorio.

En entrevista con Radio Mitre, el congresista argumentó que el objetivo es “restablecer un sentido de justicia e igualdad ante la ley” y resaltó la “incongruencia” que habría si se sancionara “a los particulares por reglas que las autoridades incumplen”.

Por otro lado, consideró que las medidas tomadas por el Gobierno “afectaron las libertades personales” y que no diferenciaron entre quienes las quebraban de forma voluntaria y “los hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto”.

MF CP