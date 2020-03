El Pastor Giménez salió a defenderse tras la difusión del polémico video que trascendió en el que ofrece a sus fieles alcohol en gel "para vencer a la crisis del coronavirus" a cambio de $1.000 en una iglesia evangélica. "Los que me conocen saben que no es verdad", dijo en declaraciones al canal de noticias TN,

"La denuncia no va a prosperar porque yo no vendo alcohol en gel. Quien hizo la denuncia es la abogada de mi exmujer, la Pastora Irma", argumentó, y agregó: "Predico desde 1975 y soy uno de los predicadores más populares del país. Los que me conocen saben que nunca he vendido nada. Yo creo que la fe mueve montañas, pero esto no lo digo yo sino la Biblia”.

Tras esto, el religioso mantuvo un fuerte cruce con el periodista Santiago do Rego, quien le dijo: "Mezclar alcohol en gel en este contexto de enfermedad con un propósito fuerte o una ofenda de fe es confundir a la gente. porque se piensan que se llevan un alcohol en gel bendecido o con propiedades especiales".

Giménez se justificó y aseguró: "Lo hago con mi gente, que hace años que estamos. Yo hablo de un pacto con mis discípulos y ellos saben que cuando se habla de eso quiere decir que llegó la hora de que todos colaboremos. Mi Iglesia no tiene subvención del Estado, se financia de ofrendas voluntarias".

"Lo que usted hace es extorsión. Si usted mezcla alcohol en gel, más escasez, más coronavirus, es muy irresponsable. Yo le cuento lo que le pasa a la gente cunado ve esto y soy respetuoso de todos los credos. Si usted reparte alcohol en gel, que sea un producto mínimamente aprobado por la ANMAT", sostuvo Do Rego, a lo que Giménez respondió: "Parecería que yo soy el cuco y estoy aprovechándome. Yo amo al país".

El cruce ocurrió luego de que se filtrara a los medios un video en el que se escucha a Héctor Aníbal Giménez ofrecer alcohol en gel a sus fieles a cambio de plata. "El pastor me va a ungir proveer de alcohol en gel, con nardo puro. ¿Qué voy a poner en tu mano? Alcohol en gel con nardo puro. Hermano, vas a estar listo para vencer la crisis, vencer el coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte", expresa en las imágenes filtradas a los medios.

Y continúa: "Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en las manos de todos ustedes. Pero tengo sólo 12 de estos (frascos). Yo quiero que con esos 12 representes a tu familia, a tu barrio, a los que puedan hacer un pacto. Nos tienen que ayudar", siguió. "Esperen un segundo, porque si venís acá es porque vas a dar mil pesos".

La Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires imputó este miércoles 18 de marzo al predicador. "Hacen de esta situación un panorama para aprovecharse de la gente, es lamentable", comentó el fiscal general de Capital Federal, Juan Mahiques, en diálogo con TN.

El magistrado aseguró que el pastor "ya está imputado a raíz de una denuncia que se realizó vía web en donde lo acusan no solo de la venta de alcohol en gel con supuestos efectos sanadores o milagrosos, sino también distintas prendas, como remeras y otras cosas que también tendrían el mismo efecto".

