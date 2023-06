Los millones árabes golearon al Real Madrid: Benzema se va a jugar a Arabia Saudita

Cuando todavía le queda un año de contrato, dueño al fin del Balón de Oro de FIFA como mejor jugador del planeta la temporada pasada, el francés Karim Benzema anunció este domingo que se va del Real Madrid y su destino será el fútbol en desarrollo en Arabia Saudí. A cambio de una fortuna, claro. Una suma tan colosal que ni siquiera el Madrid, casi el club más poderoso de Europa, ha podido hacerle frente.

Las versiones sobre el club en el que recalará Benzema hablan de Al Ittihad, pero no fue confirmado por el jugador. Hablan en Internet, pero la vida real no es internet", había dicho Benzema en las últimas horas, "tranquilizando" a los hinchas madrileños, que no podían creer que su estrella, el símbolo del equipo multicampeón de Europa, los dejara por dinero, para irse a un fútbol infinitamente menor en jerarquía y que tantas veces se juega casi sin público en las tribunas. Pero el gobierno saudí está decidido a impulsar su liga profesional, y no escatima en gastos.

benzema había llegado al Real Madrid en 2009 y obtuvo 25 títulos, se despide de la camiseta “merengue” esta tarde contra el Biblao. El club anunció su salida tras un comunicado oficial. Los medios españoles hablan de Harry Kane como su posible reemplazante.

“El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club”, comienza el comunicado difundido este domingo por la institución “Casa Blanca”.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de nuestras más grandes leyendas”, narra uno de sus párrafos en relación con la idílica relación que existía entre ambos. Karim Benzema llegó en 2009 con tan solo 21 años. Y tras 14 temporadas de éxitos con sus 25 títulos se transformó en uno de los máximos ganadores de la historia del club.

Según trascendió, el Al Ittihad del fútbol árabe desembolsaría 200 millones de euros para tenerlo como uno de los embajadores para el tan anhelado sueño de organizar el Mundial 2030.

Aunque su partido oficial de despedida será esta tarde ante el Bilbao, el próximo martes 6 de junio, a las 12:00 horas de Madrid, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de Karim Benzema, con la presencia de del presidente de la institución Florentino Pérez.

Palabras que mienten un poco

El 1° de junio durante la ceremonia de los premios MARCA, donde el crack francés se llevó el galardón MARCA Leyenda, Karim Benzema declaró: "¿Por qué tengo que hablar del futuro? Estoy en el Real Madrid. La realidad es otra, no lo que se dice en Internet".

"Estoy muy orgulloso de mi trabajo, disfruto de cada momento en Madrid. Ir a Valdebebas a entrenar no es un trabajo. En mi cabeza disfruto en Madrid. Ayer, hoy y mañana en el entrenamiento", respondió ante la consulta del periodista Miguel Quintana.

"El sábado tengo un partido, mañana entreno, así que de momento ahora mismo estoy en Madrid. ¿Un mensaje al madridismo? Un, dos, tres... ¡Hala Madrid!", concluyó.

El más ganador

El goleador francés logró 25 títulos, una cifra récord en el Real Madrid: 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Karim Benzema es el quinto jugador que más veces vistió la camiseta “blanca” con 647 partidos, y es el segundo goleador histórico del Real Madrid con 353 goles. Es además el segundo goleador histórico del Real Madrid tanto en la Liga como en la Copa de Europa. Y, como si fuera poco, es el cuarto goleador de la Champions League en la historia de esta competición y el cuarto goleador de la historia de la Liga.

Un inglés a la vista

Según trascendió de los medios españoles Harry Kane es el apuntado para reemplazar a la leyenda a cambio de 100 millones de libras. El delantero de la selección de Inglaterra acumuló 30 goles y tres asistencias en 38 encuentros disputados en la Premier League. Acumulando en la temporada un total de 32 goles y cinco pases-gol en los 49 partidos disputados.

Otros dos apuntados podrían ser los brasileños Firmino o Richarlison. El atacante del Liverpool, quien finaliza su vínculo en los próximos días, hizo 13 goles y cinco pases-gol en 35 PJ. Por su parte, Richarlison con apenas 4 gritos en 35 partidos tiene contrato hasta 2027.

NT