Más de mil personas van a querellar al influencer Amadeo Llados por estafa piramidal

Amadeo Llados o "Lladosfitness", es un influencer español de 32 años del estilo "coach motivacional" que creció en popularidad en los últimos años por su vida de millonario y los mensajes y propuestas a sus seguidores para que sean como él. En sus redes sociales asegura que quienes compren su curso y se esfuercen podrán tener la misma vida que el influencer. Para eso es necesario pagar arriba de mil dólares por el curso y dejar atrás toda tu vida.

El éxito de este personaje que también es la imagen de un fanático del gimnasio y los músculos, sus seguidores son de España y Sudamérica. En su "propuesta pedagógica" garantiza dar las claves para "ganar el primer millón". Su cuenta de Instagram cuenta con más de 1,4 millones de seguidores.

El "fenómeno Llados" fue analizado varias veces por los medios de comunicación para poder comprender cuál es su propuesta, cómo logra tanta adhesión y cuasi fe que hace que muchos le den el poco dinero que tienen.

Algunos califican a su propuesta como una secta por el tipo de comportamiento de sus seguidores. Sin embargo, varios consumidores lograron alejarse de él y, representados por el abogado Xaime da Pena más de mil personas van a querellar contra Llados.

Esta macroquerella será presentada ante los Tribunales de Justicia por los delitos de estafa y estafa piramidal y diversos delitos de odio, entre otras acciones. Por todo esto reclamarán la pertinente indemnización para todos aquellos afectados que decidan personarse como acusación particular a través del despacho de dP abogados.

La denuncia se basa en que Llados es un estafador porque "engaña a sus 'clientes-suscriptores', haciéndoles creer que la contratación de su curso los va a llevar a hacerse ricos, cuando evidentemente no es cierto", explicaron desde el despacho de abogados a El Economista de España. En su masterclass el influencer asegura que van a obtener un título legítimo, cuando él no tiene potestad para emitir uno válido.

Como señalan desde el despacho "todos aquellos afectados por estos delitos pueden unirse a la querella, sean del país que sean, para personarse como acusación y reclamar la recuperación de las cantidades que hayan pagado a Lladosfitness, así como la indemnización que les pudiese corresponder".

Las polémicas enseñanzas de Llados

"Si tienes panza, te faltas al respeto, si no tienes dinero, te faltas al respeto. Es una fucking vergüenza que andes tu panza por el mundo y tu cuenta del banco vacía y no te dé vergüenza", es una de las frases del "coach". Su percepción del éxito y la que promueve asocia cuerpos fitness con fortunas económicas, según él, el propósito de sus seguidores debe ser crear el hombre "al que siempre has admirado: tatuado, mazado, en forma, en jet, tías, lambos..." y que "nunca estaría con una gorda" porque no se podría amar a sí mismo.

