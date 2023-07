Massa anunció que se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que en septiembre "llamamos a licitar el segundo tramo" del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que irá de Salliqueló a San Jerónimo, "para terminar de abastecer el litoral argentino" y se va a "exportar vía sur de Brasil para aumentar las exportaciones".

Y explicó: "El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene sea más barata la electricidad en Argentina, que nuestras industrias tengan energía más barata y que nuestras PyMEs puedan competir mejor y que además podamos empezar a desarrollar la distribución de gas en provincias argentinas como Corrientes o Misiones que hoy todavía no tienen gas natural. Ese tiene que ser nuestro enorme desafío".

El precandidato presidencial destacó que el GPNK es el "principio de cambio en la matriz económica y energética" del país, y ponderó que ya no habrá necesidad de "importar gas en barco porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo", así como tampoco, dijo, se importará gas de Bolivia a raíz de que el "norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta".

En la inauguración del CPNK, que encabezó junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló que el gasoducto Néstor Kirchner "tiene que ver con una mirada de largo plazo que van a disfrutar varias generaciones de Argentina" y destacó a quienes hicieron "el aporte solidario" que permitió su construcción.

El discurso de Sergio Massa en la inauguración del Gasoducto

"Hoy es uno de esos días en los que, frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, un país sin destino, sin futuro, en el que está todo mal... Hoy es uno de esos días en los que claramente aparece en el alma y el corazón de cada argentino el orgullo de ser argentino y de saber de que aunque nos pongan obstáculos y nos quieran obligar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, patria y el futuro de la nación".

"Uno hoy cuando abre la válvula puede pensar en el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo del complejo hidrocarburífero argentino. Pero para llegar hoy acá, vaya mi primer agradecimiento a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje a través del liderazgo de Cristina de recuperar YPF".

"Vaya también mi agradecimiento a aquellos que en algún momento lideraron el proyecto YPF y Chevron contra una lluvia de crítica, porque permitió germinar Vaca Muerta y poner en valor esa segunda reserva de shale gas del mundo, que todos dicen que de alguna manera representa parte del futuro económico y del desarrollo de Argentina, pero que de verdad para madurarla y para llevarla adelante lo que hacen falta es decisión, normas y el coraje de pensar que nuestro país tiene un futuro de desarrollo".

Massa agradeció a Alberto Fernández "por la decisión de seguir adelante este gasoducto cuando el FMI nos pedía en diciembre que lo paráramos"

"Vaya mi agradecimiento al presidente por la decisión de seguir adelante este gasoducto cuando el FMI nos pedía en diciembre que lo paráramos porque tiene que ver con obras que no vamos a disfrutar los próximos seis meses quienes hoy administramos la Argentina. Tiene que ver con una mirada de largo plazo que van a disfrutar varias generaciones de la Argentina".

"Quiero agradecer a las empresas argentinas que llevaron adelante este proyecto, cumpliendo en tiempo y forma lo que nos decían todos que era imposible. Yo escuchaba hablar de 20 meses, 24 meses. Gracias a BTU, a Techint, a SACDE y a los miles de trabajadores y trabajadoras que en condiciones muy duras, de noche, contra el frío, contra el viento le mostraron a la Argentina que somos capaces".

"Un gracias enorme a los cuatro gobernadores porque había que llamarlos a veces de madrugada para cruzar el caño por un río, conseguir permisos para llevar en lugar de 5, 7 u 8 caños en algún tramo de la ruta provincial y estaban ahí entendiendo que esto era prioritario".

Massa agradeció "a los argentinos que pagaron el aporte solidario": "Los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar"

"Gracias a los legisladores que votaron el aporte solidario y a los autores del proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller, porque lo que pagaron quienes contribuyeron con este aporte son esos 573 kilómetros de caño, esas llaves que vimos y, sobre todas las cosas, ese enorme crecimiento que representa para la Argentina y para su empleo".

"Gracias también a los que pagaron, a los argentinos que pagaron el aporte solidario. Les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la argentina. A los que no pagaron, y se lo vamos a cobrar igual, se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar".

"Quiero darle muy especialmente las gracias a dos equipos. Al equipo de la Secretaría de Energía, que desde el primer día que llegamos al Ministerio se tomó en serio lo que significaba esta obra para la Argentina y para su futuro. Gracias Flavia, todos los subsecretarios, los directores. Y un gracias enorme por el trabajo, por la vehemencia y la determinación para llevar adelante este proyecto, por la decisión y el coraje de seguir adelante a pesar de que le decían que era imposible a Agustín Jerez y a todo el equipo de ENARSA. Hay empresas en la Argentina que son del Estado y que pueden batir récords mundiales de construcción de gasoductos".

"Esta obra es un principio de cambio en la matriz económica y energética de la argentina porque el 65% de nuestra energía es térmica y el gas es nuestra energía de transición".

"Cuando hablamos de ahorro, ya no vamos a importar gas en barco, porque vamos a usar gas de nuestro subsuelo. Ya no vamos a importar gas de Bolivia. El norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte para poder empezar a pensar no solo en que el norte argentino reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde el norte Argentino podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos exportar al sur y al centro de Brasil. Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a ser un país con superávit de dólares en su balanza comercial porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación".

"El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene sea más barata la electricidad en Argentina, que nuestras industrias tengan energía más barata y que nuestras PyMEs puedan competir mejor y que además podamos empezar a desarrollar la distribución de gas en provincias argentinas como Corrientes o Misiones que hoy todavía no tienen gas natural. Ese tiene que ser nuestro enorme desafío. Por eso también en septiembre llamamos a licitación a segundo tramo del gasoducto Salliqueló-San Gerónimo, para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar también a intentar exportar vía sur de Brasil para intentar aumentar las exportaciones".