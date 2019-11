Macri: "Esto recién empieza y seguiremos defendiendo la democracia"

"Es una alegría que hayan este lugar que construímos con Horacio (Rodríguez Larreta) para festejar los 150 años del diario La Nación, y agradezco que me hayan invitado al festejo de una institución que como dijo su presidente, defiende sin concesiones los valores republicanos que hacen grande a nuestro país", dijo el presidente Mauricio Macri este miércoles 6 de noviembre al iniciar su discurso en el acto que recordó el siglo y medio de vida de la señera publicación de la familia Mitre, en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

"Fueron los mismos valores que cultivamos desde el primer día como gobierno, la democracia, la honestidad, la libertad, la paz, el diálogo y el respeto", agregó, destacando que "millones de argentinos quieren vivir con esos valores, quieren que duren para siempre y son valores que no se negocian".

"No pudimos resolver muchos problemas estructurales de la econonomía, pero los datos demuestran que comenzamos a construir una economia sostenible", dijo el Mandatario que dejará la Casa Rosada el 10 de diciembre, remarcando que en Juntos por el Cambio "seguiremos defendiendo la democracia en el Congreso", y dejó una frase con la que destacó que piensa en seguir en el medio del escenario político: "Esto recién empieza".

"El 10 de diciembre dejamos de gobernar pero nuestro compromiso sigue intacto, vamos a seguir defendiendo la democracia en el Congreso", sostuvo Macri, y luego de remarcar los logros que pudo conseguir su gestión sostuvo "me tranquiliza que el presidente electo Alberto Fernández incluya entre sus propuestas el equilibrio fiscal".



"Desde la oposición vamos a convocar a todos los sectores a dialogar y llevar adelante una agenda constructiva", sostuvo Macri, y con claro tono de despedida aunque relajado, destacó lo conseguido por sus cuatro años de mando en las áreas de seguridad ("casi no hay secuestros", relaciones exteriores ("inserción inteligente en el mundo") e inversiones (trenes, aeropuertos y red 4g).

"Fuimos un gobierno que no robó, que no abusó de su poder", remarcó el jefe de Estado sobre su gestión, destacó a tono con el auditorio que su gestión no ejerció presiones ni discriminaciones con la pauta oficial, y volvióa elogiar "ese octubre maravilloso con las marchas del Si SePuede".

Macri estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y al acto en el Centro de Exposiciones asistieron numerosas personalidades del ámbito político, judicial, diplomáticos y representantes de medios.

