Mendoza: conductores que choquen alcoholizados deberán pagar los costos de su internación

La Legislatura de Mendoza sancionó una ley que habilita a cobrar los costos de internación, de insumos y gastos médicos a los conductores ebrios que estén involucrados en accidentes viales y terminen hospitalizados.

La medida surgió como un proyecto del Poder Ejecutivo, dentro del paquete de iniciativas en Salud, que busca concientizar sobre los accidentes viales que se pueden evitar y para recuperar parte de lo que la provincia destina a los accidentados en estos siniestros; tuvo sanción final de la Cámara de Diputados en sesión. Tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, la aprobación fue de forma unánime.

La medida es parte de un paquete de leyes, que el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) envió a la Legislatura, guarda la reglamentación en las próximas semanas para empezar a usarla.

Cabe recordar, en este marco, que Mendoza no adhirió a la Ley de Alcohol Cero al Volante. En la provincia está permitido hasta 0,5g/l de alcohol en sangre, algo que en su momento generó críticas por parte de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito.

Por lo tanto, con esta nueva ley que integra el Plan de Salud, si se comprueba que el accidentado manejaba con más de 0,5 gramos por litro de sangre, requiera atención hospitalaria, pero no tenga obra social, tendrá que pagarla. Lo mismo regirá si la persona estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Para este fin, se creará el Fondo para la Recuperación y Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia (Reforsal) para que los gastos incurridos por irresponsabilidades sean asumidos por los infractores de tránsito en estado de ebriedad.

En la medida se fundamentó que "los recursos recuperados podrán ser reinvertidos en el sistema de salud, beneficiando a toda la comunidad y mejorando la calidad de los servicios de salud pública".

Respecto de cuándo quedará efectiva la ley, expresó que se debe reglamentar desde el Poder Ejecutivo, pero esperan que en los próximos 15 o 20 días, pueda estar vigente la ley.

Si alguien no puede pagar, la deuda se mantendrá hasta que tenga bienes para saldarla

El único orador de este proyecto fue el diputado provincial radical Franco Ambrosini, quien dijo al respecto que esta ley “tiene por fin facultar al Ministerio de Salud y Deportes que a través del ente recaudador, Reforsal, podrá cobrar y recuperar aquellas prestaciones de salud que se hubieran realizado por cualquiera de los efectores de salud a aquellas personas que por su conducción le hubiesen generado al sistema de salud de la provincia un perjuicio”.

No obstante, Ambrosini enfatizó que si la persona no puede pagar los gastos del hospital, la deuda quedará pendiente hasta que pueda saldarla con sus bienes en el futuro. El diputado dijo en diálogo con radio Mitre Mendoza, que esa persona “entrará en un proceso judicial, se va a hacer una ejecución y ahí continuará todo lo que es el procedimiento”.

“Cuando no pueda pagar va a quedar una deuda latente, que en el momento en que se detecte que tiene un bien o que ingresa un bien, se pueda ejecutar, embargarlo”, señaló Ambrosini.

Por otro lado, el legislador indicó también que, si no tiene seguro vigente y al día en su vehículo, la persona alcoholizada también deberá hacerse cargo de los costos de internación -si así ocurriera- de los terceros involucrados en el incidente vial.

“Si hay terceros involucrados, eso lo cubrirían los seguros, y si no hay seguro, ahí es donde tendrá que responder el alcoholizado”, subrayó.

"A los mendocinos les salen carísimos" los costos provocados por conductores ebrios

En otro fragmento de la entrevista, Ambrosini dijo que, si bien no hay un monto estipulado de forma concreta de cuánto dinero destina el Estado a estas situaciones, marcó que son “muchos millones” lo que termina erogando la Provincia en cada caso que hay hospitalizados; y sostuvo que ese número ronda los $15 millones en algunas ocasiones, en general.

“Son pequeñas cosas que creemos de la Legislatura que pueden ayudar para ir previendo que no se conduzca bajo los efectos del alcohol, porque la verdad que a los mendocinos les sale carísimo que el Estado tenga que pagar con dinero que es de todos los mendocinos para atender a esta gente que conduce alcoholizada”, agregó.

“Son muchos millones porque la verdad que una persona que tiene un accidente en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, muchas veces ingresa al hospital o a cualquier efector público y puede llegar a estar una semana en terapia intensiva, o más. En varios casos necesitan también de cirugías; y eso es sumamente oneroso para el Estado”, insistió.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus aseguró que hay que fortalecer las consecuencias para quienes cometen delitos graves manejando borrachos en la vía pública.

Según las estadísticas del Poder Ejecutivo de Mendoza, en materia de siniestros viales, 1 de cada 4 muertes está vinculada a la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Agregaron que una gran parte sufre lesiones graves que merecen una atención compleja en el sistema público de salud.

¿Cuánto cuestan las multas por manejar alcoholizado?

Por otra parte, las penas para quienes manejen en estado de ebriedad van desde los $381.000 a los $1.143.000 y no tienen descuento al efectuar el pago.

Si en un control de alcoholemia, se detecta que los valores de gramos de alcohol por un litro de sangre son más que los permitidos por ley, habrá multas con montos considerablemente altos.

En el caso de los choferes profesionales, no pueden tener más que 0,0 grs de alcohol en sangre; los ciclistas (con o sin motor) o motociclistas no pueden pasar el límite del 0,2 grs de alcohol en sangre; y los automovilistas no pueden sobrepasar el límite del 0,5 grs de alcohol en sangre. Caso contrario, habrá multas diferentes, según cada caso.

En el caso de automóviles, entre 0,5 a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son: inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $381.000 y $762.000 y retención de licencia de conducir.

Con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multa de entre $508.000 a $1.143.000, inhabilitación para conducir vehículos desde 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.

