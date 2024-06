"Lo podemos evitar...": una funcionaria conducía ebria, chocó y quiso coimear al agente de tránsito

La subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, Paola Szchur, protagonizó un lamentable y polémico incidente el último fin de semana: la mujer conducía alcoholizada sobre la Ruta 7, se habría cruzado de carril y embistió una camioneta, provocándole heridas a uno de los pasajeros. Pero lo más impactante fue el accionar de la funcionaria municipal cuando arribaron los agentes de tránsito que la querían someter a la prueba de alcoholemia: Szchur le propuso a los oficiales "un arreglo" para evitar el control.

El incidente fue divulgado por el medio LP Noticias y se complementó con un video que pronto se viralizó y dejó expuesta a la dirigente a cargo de la subsecretaria de Desarrollo Comunitario.

El domingo pasado, Szchur conducía en estado de ebriedad por la Ruta 7 en dirección a Luján y el choque se produjo entre las calles Juan de Garay y Manuela Maison, en el barrio Parque Irigoyen. Todo indica que la mujer se cruzó de carril e impactó contra una camioneta Blazer.

Se constató que la funcionaria tenía 3,21 mg de alcohol en sangre, motivo por el cual fue detenida, con el agravante de que hirió a uno de los pasajeros de la camioneta embestida.

El polémico video que compromete a Paola Szchur

En el video se puede advertir que la subsecretaria, con dificultades para modular, intentaba una y otra vez disuadir a los agentes para eludir el control y hasta trató de "arreglar" el caso, dando a entender que estaba dispuesta a coimear a las autoridades.

"Lo podemos evitar [al control], escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", insistía Paola Szchur.

A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el procedimiento.

El dueño de la camioneta chocada fue identificado como Juan Ortíz y dio su propia versión de los acontecimientos en diálogo con LP Noticias: "Con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

Uno de los acompañantes del conductor resultó herido y debió ser atendido en el Hospital Vicente López. Szchur no presentó lesiones tras el accidente, si bien su coche quedó con notables abolladuras.

Por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, pero dada la gravedad del caso y su repercusión mediática existen dudas sobre la continuidad de Szchur en el cargo.

