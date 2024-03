Fiscal Enrique Gavier en problemas: condujo alcoholizado y evadió un control policial

El parte policial es claro y contundente. El fiscal de instrucción de Distrito 1, turno 1° de los tribunales cordobeses condujo durante la madrugada del miércoles pasado alcoholizado. La situación es más compleja, porque minutos antes de ser detenido, el funcionario judicial evadió un control policial que luego lo persigue hasta su vivienda ubicada en el country Las Delicias.

Gavier es uno de los fiscales con más protagonismo. Su oficina lleva adelante las causas judiciales más importantes.

El parte policial expresa que siendo las 3 de la mañana del miércoles, en la ruta E-55 con dirección a La Calera “se intenta realizar un control de tránsito a un vehículo Mercedes Benz blanco que esquiva el retén policial” y se procede al seguimiento del mismo hasta el ingreso al lujoso country Las Delicias. Minutos más tarde se constata que el mismo “Dr. Enrique Alverto Gavier, quien alude ser fiscal exhibiendo una credencial”. A posterior se le realiza “la prueba de alcoholemia con resultado positivo de 1,44grs”. Cabe remarcar que en las rutas de la provincia de Córdoba, la graduación en sangre debe dar como resultado cero y corresponder penarlo con una fuerte multa a los conductores que violen esa legislación.

#Noticierodoce Denuncian que el fiscal provincial Enrique Gavier, conducía alcoholizado y esquivó el control policial el 14/3 según consta en el siguiente parte policial. El abogado Touriño además reveló que un efectivo de la @Caminera_CBA le llevó el auto a la casa @ElDoce pic.twitter.com/oB3fQL6PGU — Roxana Martinez (@roxicanal12) March 26, 2024

En la actualidad, la sanción por conducir ebrio en los caminos provinciales es de 900 U, superando el millón de pesos y se considera una multa de extrema gravedad con retención del carnet de conducir.

Gavier, en el momento realizar la prueba superaba ampliamente el mínimo permitido. El mismo fiscal confirmó a Canal Doce que había sido multado por la Caminera. Cuando todo parecía terminar en un procedimiento de rutina con una dura sanción al funcionario todo quedaba en el olvido, esta mañana apareció la denuncia de un abogado local contra el fiscal.

Marcelo Touriño consideró que se debe investigar el accionar de una persona pública y que debe demostrar ética y responsabilidad ciudadana. “Evade el control policial a alta velocidad, dos vehículos policiales inician la persecución. Ingresan al country las Delicias y se detiene en su vivienda. Se topan con que es el fiscal Gavier, que tiene 1.44 gramos de alcohol en sangre que es un grado extremo de ebriedad. Advierten una sustancia extraña en el auto. El fiscal Gavier manifiesta que lo estaba trasladando, que es el fiscal Gavier. Se desvía el procedimiento, en vez de tenerlo detenido porque hay una actitud coactiva, lo dejan de depositario a un policía en el country. No es la primera vez que participa. en un hecho así. Embistió a un hombre, a Lucas, en un semáforo, se quiso dar a la fuga. Se siente impune. No atinan a ponerle límites a este funcionario que no es la primera vez que hace esto”, expresó el abogado.

Ahora se está analizando si el comité de ética del ministerio Público Fiscal interviene. Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con herramientas para condenar este tipo de comportamientos.