Mucha "pasta" para un jubilado: trabajó 50 años en una fábrica y le regalaron un auto 0km

Juan Carlos Rubiolo recibió un regalo inesperado cuando decidió jubilarse de la fábrica de pastas La Italiana en Río Cuarto, Córdoba. Sus empleadores le obsequiaron un auto 0 Km por los 50 años de trabajo con ellos. “Es el primer 0 que tengo”, contó con gran emoción.

El hombre vivió la mayor parte de su vida en la fábrica, ya que comenzó a trabajar allí a sus 14 años. “Empecé con la empresa constructora, a levantar la pared, los cimientos. Estuve desde el comienzo con el señor Humberto Gualtieri, que lamentablemente no está más, él me trajo acá”, recordó Rubiolo.

“Estoy muy feliz, para mí es como una familia del corazón”, compartió en el canal Somos Río Cuarto. Además, los dueños de La Italiana decidieron conmemorar a Rubiolo bautizando una de las salas de la empresa con su nombre, ya que fue allí dónde empezó a dar sus primeros pasos en la fábrica.

“Nunca creí que me iba a merecer esto”, contó el flamante jubilado y agregó: “simplemente he cumplido o he tratado de cumplir”. Cuando fue consultado con lo que haría de aquí en más no dudó: “Pasar tiempo con mi familia que me han apoyado en todos los momentos”.

