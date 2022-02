Muerte de Gustavo Martínez: se conoció el llamado al 911

Luego de que se conociera la muerte de Gustavo Martínez por haber caído al vacío desde un piso 21, apareció el audio del guardia de seguridad que llamó al 911 para dar aviso del hecho. Turbado, se escucha al hombre decir que fue un suicidio, un dato que confirmó el abogado de Martínez esta mañana.

Ex pareja de Ricardo Fort y actual tutor de sus hijos Martha y Felipe, el hombre de 62 años falleció en la madrugada de este miércoles luego de que se constatara que impactó contra el suelo desde una altura de 21 pisos, en el edificio apostado en Sucre al 1900 en el Barrio de Belgrano.En tanto, se conoció el llamado que el guardia de seguridad del edificio realizó al 911 para relatar lo sucedido. Agitado, sin poder mantener la calma, especifica la dirección donde ocurrió la tragedia y dice: "Se acaba de tirar un propietario".

"¿Desde qué piso?", le responden desde la central de emergencias. "21", dice el hombre a secas. Posteriormente, desde el 911 le informan que enviarán un móvil de la policía, bomberos y personal del SAME, de acuerdo se avanza en estos casos que quedan en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

"Si, por favor", es la respuesta del guardia, a modo de súplica, al encontrarse con un escenario que lo turbó.

Cuál fue el motivo de la muerte de Gustavo Martínez

Según contó su letrado, César Carozza, la muerte de Martínez fue a causa de un suicidio. “Tomó la decisión de quitarse la vida. Los chicos estaban en el departamento; están bien, están con la familia. Es momento de contenerlos”, detalló.

La justicia todavía busca dar con el móvil que motivó su muerte, pero tanto Carozza como Felipe Fort dieron detalles de los últimos días de Martínez, sobre todo al especificar que estaba deprimido porque los mellizos Fort cumplirían la mayoría de edad y perdería su tutela. También sostuvieron que en otra oportunidad había amenazado con arrojarse desde su balcón.

Gustavo Martínez y el recuerdo de Ricardo Fort

Más allá de ser conocido por formar parte del entorno del empresario chocolatero, sobre todo en sus épocas de celebridad de mayor exposición, Martínez fue conocido públicamente cuando quedó a cargo de los hijos de Fort.

En ocasión de una entrevista, Martínez recordó a su ex pareja, dando cuenta de la conexión que tenían. “Ricardo está presente si, me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme que él tenía de todo. Y una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada y Ricardo ya había fallecido”, comenzó relatando.

“Escucho ruidos de repente y ruidos. Dame la puerta que me la llevo. Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar, fue igual, ahora ya no voy”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo pero no parece real. En ese momento vi una imagen de Ricardo y Felipe me contó que había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que si”, concluyó.