Poco antes de suicidarse, Rubén Esains subía mensajes de "cómo ser feliz" a Facebook

El hallazgo del cuerpo sin vida de Rubén Esains en la provincia de Corrientes, luego de su desaparición un par de días antes en la ciudad de Quilmes, se convirtió en una de las notas tristes de este jueves 2 de enero.

Esains, de 59 años, tenía negocios de venta callejera y de catering en Quilmes, donde era una persona conocida, además, por su participación en algunos ciclos de radios zonales.

Su familia había denunciado su desaparición en la noche del 31 de diciembre, cuando debía pasar a buscar a una de sus hijas para asistir a la tradicional cita de familiares y allegados, pero nunca apareció y eso derivó en una denuncia policial y la posterior búsqueda, que terminó de manera trágica este jueves cuando en una zona despoblada a pocos kilómetros de la ciudad de Corrientes se encontró el cuerpo de un hombre ahorcado, y el fiscal Leonardo Sarra le dijo a Todo Noticias que todo indicaba que se trataba de Esains, y que también la primera hipótesis era la de un suicidio.

El cadáver pendía de un árbol, y aunque se indicó que la palabra final del tema la tendrá por supuesto el examen forense, los indicios preliminares apuntan a que el hombre habría llegado hasta esa zona de Corrientes en su motocicleta, que estaba a pocos metros, y entre sus pertenencias la policía halló una carta en la que explicaba a sus seres queridos las razones que lo habian llevado al suicidio: los escraches sufridos por un video viralizado en las redes sociales, de contenido obsceno.

Sin embargo hay detalles sugestivos del comportamiento de Esains en los últimos días, previos a su desaparición, dado que esa situación de depresión o angustia que lo habría llevado a quitarse la vida no se notaba en sus cuentas de redes sociales.

Así, en Facebook había cambiado la foto de su perfil el domingo 29 en horas del mediodía, con un mensaje de tono optimista, en el que se detallaban varias "formas de ser feliz". Incluso cerraba ese posteo con una frase que jamás hubiera hecho presagiar que apenas cuatro días después sería hallado sin vida: "Ser Feliz es darse cuenta que... la Vida es un espectáculo INCREIBLE!".

Ser Feliz no es solo darle valor a la Sonrisa, sino también reflexionar sobre la Tristeza. Ser Feliz es disfrutar del... Publicado por Ruben M Esains en Jueves, 19 de septiembre de 2019

El mensaje de Esains estaba enlazado a numerosos Hashtags, como #ElPochocleroDeQuilmes, #RubenMiguelEsains, o #LosMejoresPochoclos, entre otros. Incluso podía verse verse en esa cuenta que Esains también cambió su foto de portada en Facebook el 27 de diciembre último, subiendo una imagen de 2015 en la que se lo veía junto a un chico con un gran algodón de azúcar en Plaza Conesa, un lugar de Quilmes en el que Esains solía vender sus productos, al punto que muchos vecinos lo consideraban parte del paisaje.

Foto Tomada el 2015-12-27... hace 4 años fue tomada esta foto con un Amigo de la Plaza... Muchas Gracias!! por ser Amigo... Publicado por Ruben M Esains en Viernes, 27 de diciembre de 2019

Son mensajes en que tanto el tono de las fotos, como su sonrisa, convierten su triste final en un dilema que sus familiares todavía no consiguen explicarse. Según el fiscal Sarra, en la carta que dejó a sus hijos, Esains detalló que la difusión de un video en las redes, con contenido presuntamente obsceno, lo había afectado al punto de "no soportar la condena social" y "no podía vivir con eso".

H.B.