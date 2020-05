Prat-Gay: "Este Gobierno habla de la fuga de capitales de Macri y no ve el espanto actual"

"Vamos a una crisis económica inédita, de la que no hay registro, en abril no se produjo ni un solo auto en la Argentina, cero, eso no tiene antecedentes, no ocurrió con la pandemia en ningún país del mundo...", dijo este sábado 16 de mayo el ex ministro de economía Alfonso Prat-Gay, cuestionando en duros términos al gobierno de Alberto Fernández. "Acá hablan de la fuga de capitales que hubo en el gobierno de Mauricio Macri, pero no hablan ni pueden atender su propia fuga de capitales", recaldó el economista, indicando que "si sube el contado con liquidación (CCL) es porque los dólares se están yendo, y eso es por la desconfianza que genera este gobierno, no el anterior".

En ese sentido, Prat-Gay dijo en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre que el Banco Central publica todas las semanas "una o dos circulares tratando de controlar lo que pasa con el dólar, pero ciendo lo que pasa se ve que no puede hacerlo, pero mientras tanto se dedican a calcular la cantidad de dinero que se fugó durante el gobierno anterior". Prat-Gay se refería a un documento que publicó la última semana el BCRA, estimando que durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri, desde 2015 a 2019, la figa de capitales habría alcanzado los 86 mil millones de dólares. Según enfatizó entonces el BCRA, el trabajo de sus especialistas había respondido a un pedido puntual del presidente Alberto Fernández.

"Lo concreto es que cada vez que hay una brecha superior al 30 por ciento empieza a haber problemas concretos por el lado de las reservas. Todos los días tiene que vender porque están empezando a salir de a poquito algunos depósitos en dolares", alertó Prat-Gay.

"Acá hay un gobierno aturdido, que no atiende la situación actual y, cuando elige atenderla, vuelve a las recetas que no funcionas, que son los controles", enfatizó el ex ministro de Hacienda, puntualizando que en la encrucijada actual "es cierto que a la gestión de Alberto Fernández le tocó algo inesperado, como la pandemia del COVID-19, pero hay que resaltar que cuando dice que se atiende a todos los sectores eso no es cierto, porque más allá de que anuncian muchos planes de asistencia, cuando hablás luego con esos sectores te dicen que la ayuda nunca llegó". Al respecto, destacó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue percibido "por la mitad de los que tenían que recibirlo".

Pese a ello, evaluó que "los recursos que están usando para atender la situación son demasiado estrechos" y enfatizó que "no se está viendo la gravedad de lo que viene en materia económica". "Se frenó por completo la economía. Si aceptamos la realidad, encontraremos un equilibrio entre lo sanitario y lo económico", manifestó el ex ministro.

"El Presidente escucha a los especialistas en salud, y eso está muy bien, ellos son profundos conocedores de estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pero hay que encontrar un equilibrio consultando a todos los sectores, porque si no las consecuencias económicas serán muy graves", insistió Prat-Gay, calificando a "los datos de marzo "como un espanto, y los de abril serán seguramente peores."

En la mirada de Prat-Gay, "hay una realidad social diferente a los de países europeos con medidas tan duras" por la pandemia dado que "en la Argentina, el 30 por ciento de los trabajadores son informales". Además, recomendó "preocuparse por la salud de las PyMEs" y pronosticó: "Si dejamos caer miles de empleos, la recuperación va a ser mucho más dura".

"Al margen de todo lo que digan lo cierto es que la gestión del gobierno actual está dejando mucho que desear", concluyó Prat Gay.

NA/HB