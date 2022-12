Premios ADEPA: periodista de PERFIL fue galardonada por su entrevista a Geoffrey Cardozo

La periodista de PERFIL.COM Cecilia Degl'Innocenti fue galardonada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) por su nota sobre el ex coronel británico Geoffrey Cardozo, conocido por dar entierro e identificar soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.

La periodista y politóloga recibió el primer galardón de la categoría especial por el 40° aniversario de la Guerra en la 33ª edición de los Premios ADEPA al Periodismo, que destacan anualmente "la excelencia profesional, la originalidad, la calidad y el impacto del periodismo argentino".

Quienes trabajan con Cecilia Degl'Innocenti coinciden en elogiar su compromiso y su curiosidad a la hora de contar historias. "Me gusta pensar que los periodistas no nos especializamos en nada, sino que vamos aprendiendo algo nuevo en cada nota. Claro, esto no es exactamente así, porque muchas veces, nuestro bagaje teórico, nuestra experiencia y nuestros intereses nos llevan para hacer determinados tipos de notas. Pero claro, no le escapamos a otros temas, porque lo que nos mueve, siempre, es la curiosidad", dijo Carlos Piro, editor ejecutivo de Perfil.com. "Y ninguna de estas cualidades que enumero, y algunas más, por supuesto, le son ajenas a Cecilia Degl'Innocenti, que sabe, que es curiosa y que no da nunca nada por sentado, ni por cumplido. A su curiosidad natural, le agrega una garra bárbara, un inconformismo ejemplar, una prosa excelente y una condición sine qua non para ser una buena periodista: ser una buena persona".

Celeste Polidori, editora de Perfil.com, elogió a la periodista galardonada como una mujer "comprometida con la realidad, talentosa y una periodista que le abre camino a los nuevos periodistas digitales o del papel que aman la gráfica y valoran con respeto y rigurosidad la palabra escrita". Darío Silva, editor de Perfil.com, destaca que "lo mejor de trabajar con Cecilia es la sensibilidad humana con la que afronta los temas que le toca elaborar". "Siento, al leerla, que ella siente de verdad las historias que le toca contar, del origen que sea, y el producto final es valioso. Su premiación nos enseña que para hacer periodismo de calidad también es necesario que detrás haya una persona de calidad".

Geoffrey Cardozo, el militar británico que realza el factor humano de la guerra: "Son personas, no cuerpos"

En la entrevista, el nominado al Nobel de la Paz 2021 recordó el escenario de la posguerra en el archipiélago y el momento en el que su trabajo encomendado por la corona británica de acompañar a los combatientes de su país giró en 180 grados ante el hallazgo de soldados argentinos caídos en combate que eran imposibles de identificar.

"A sus 72 años, Cardozo pregona un mensaje de paz y reconciliación con la historia, con énfasis en la reivindicación del factor humano de la guerra y de la fraternidad entre soldados más allá de la nacionalidad y del combate", escribió la autora.

Cardozo llegó a las Malvinas, tres días después del cese de fuego en 1982 con la misión de garantizar buenas condiciones de contención para las tropas inglesas tras el fin de la guerra. Su conocimiento del castellano derivó en una tarea totalmente distinta: recuperar y enterrar los cuerpos de los argentinos caídos.

Cardozo se entregó a la tarea de sepultar a los 237 fallecidos argentinos hallados, en un predio ubicado en las afueras de Puerto Darwin, lo que permitió a Argentina afrontar años más tarde la identificación de los 123 combatientes cuyo nombre no había podido precisar entonces.

"Piensa en las historias detrás de aquellos jóvenes soldados anónimos precipitados a combatir una guerra injusta e improvisada y da detalles del origen de la frase 'soldado argentino conocido por Dios' que acompaña las tumbas", continuó.

