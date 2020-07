Redes presidenciales: Alberto Fernández desmintió el contenido de un artículo periodístico

Luego de señalar que "no acostumbra a desmentir a la prensa", el presidente Alberto Fernández pidió este domingo 5 de julio a los medios que "no dividan con mentiras", al tiempo que reafirmó el compromiso de su gobierno en la construcción de una Argentina "más justa, sin personalismos ni poderes bifrontes".



Al salir al cruce del contenido de un artículo de la periodista Nancy Pazos, publicado por el portal Infobae, el mandatario señaló que "No suelo desmentir a la prensa. Pero esta nota narra hechos que jamás sucedieron. Nos unimos para construir una Argentina más justa, sin personalismos ni "poderes bifrontes". Todos somos necesarios y todos tenemos un rol. Que no nos dividan con mentiras".

La respuesta de Alberto Fernández sobre el tema fue a través de sus redes sociales, especificamente en su cuenta de Twitter, destacando que su réplica llegaba a cuenta de la nota de Pazos titulada “Alberto, el poder no es bifronte, te la tenés que sacar de encima ya…”, en alusión a un pedido que había recibido para que se apartara de la influencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un camino político que enfatizara su autoridad.

En el artículo en cuestión, ese reclamo de dejar de lado la influencia de Cristina Kirchner es atribuido al expresidente Eduardo Duhalde, situándolo en el marco del encuentro que esete mantuvo con el presidente Alberto Fernández en el curso de la semana en la Residencia de Olivos.

Respecto a ese encuentro, que se difundió el pasado jueves en la actividad protocolar a través de Presidencia, Duhalde había comentado en sus redes sociales esa reunión que abordaron temas vinculados al difícil momento económico derivado de la pandemia por coronavirus y la cuarentena, viendo posibles medidas a adoptar cuando todo esto haya pasado y deba encararse el complejo asunto de la reactivación productiva. Sobre ese encuentro, Duhalde también comentó los detalles en Twitter:

