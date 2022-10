El Gobierno porteño realizó una reunión junto a los médicos residentes de los hospitales y centros de salud de la Ciudad con el objetivo de abrir una mesa de diálogo para tratar los reclamos salariales y sobre condiciones de trabajo planteados por los profesionales en formación.

Sin embargo, la propuesta planteado por las autoridades de Salud no fue suficiente para compensar las demandas, por lo que cientos de jóvenes decidieron mantenerse en vigilia en la esquina de Diagonal Norte y Rivadavia, frente a Plaza de Mayo y en el día de hoy se mantienen firmes con una medida de paro por 24 horas con una movilización a las 10hs desde el cruce de las avenidas Caseros y Jujuy hasta la sede de la Ciudad en Parque Patricios.

"No llegamos a fin de mes", es uno de los principales reclamos planteados por los residentes, quienes también plantean que "su sueldo no alcanza a cubrir una canasta básica familiar" a pesar de que trabajan 80hs semanales, dado que cobran $280 por hora, e incluso afirman realizar entre 5 y 12 guardias de 24hs no pagas por mes.

Los profesionales médicos en formación, nucleados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron iniciar la medida de fuerza tras la reunión que tuvo lugar en las oficinas de Bolívar 1 del Ministerio de Salud porteño, la cual se realizó después de cuatro intentos fallidos. De todas formas, ambas partes, según informó La Nación, afirmaron que el encuentro se dio en buenos términos.

Fuentes oficiales le indicaron a ese mismo medio que el tema principal a tratar fue la paritaria en la que participaron la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales. En este sentido se estimó un aumento salarial hasta fin de año del 40% a otorgar de forma escalonada.

Asimismo, también se pusieron otros reclamos sobre la mesa llevados por los delegados de la asamblea, tales como las guardias de fin de semana por cobrar o la cantidad de horas de trabajo, temas que tratarán en reuniones semanales.

"Se planteó abrió una mesa de diálogo sin medidas de fuerza de por medio. La próxima reunión, la semana que viene. Está abierta la puerta para dialogar", manifestaron desde la cartera de Salud porteña.

Motivos de la protesta

Los reclamos en torno a la cuestión salarial encabezan la lista de pedidos de los médicos residentes de la Ciudad de Buenos Aires. En concretos, todos coinciden en que no llegan a fin de mes y mencionaron que el ingreso promedio de los profesionales de la salud en formación, tras obtener su título universitario habilitante, ronda entre los $120.000 y $140.000 "al bolsillo".

"Queremos poder llegar a fin de mes y no tener que conseguir otro trabajo para eso, que además no podemos porque nuestro trabajo es, por contrato, con dedicación exclusiva. Los residentes, hoy, somos el motor de la salud pública", expresó uno de los residentes durante la vigilia mantenida en la noche del martes.

A su vez, aquellos médicos en proceso formativo también reclaman por la sobrecarga horaria sufrida: "Trabajamos mil horas por semana y no llegamos a fin de mes, con un aumento del riesgo de cometer errores, perder las ganas de capacitarnos y que aumente la debilidad del sistema de salud público".

Por contrato, según explicaron diferentes participantes de la medida, un residente debe cumplir una jornada de ocho horas por día, de lunes a viernes, y hacer ocho guardias de 24 horas por mes, las cuales suelen ser los fines de semana.

AS/fl