Ricardo Lorenzetti: "Donde no hay contagio, ahí no se justifica la cuarentena"

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidió este martes "salir de la cuarentena" y establecer restricciones "en lugares donde se expande" la epidemia de coronavirus porque el aislamiento "no puede ser permanente". “Hay que salir de la cuarentena global ir a una limitación especifica en lugares donde se expande” la enfermedad, aseguró el expresidente del máximo tribunal de Justicia en una entrevista con CNN Radio.

Lorenzetti reconoció que en "la Argentina felizmente tenemos que estar muy contentos" porque "se ha actuado dentro del estado de derecho". En esto "hay una coincidencia muy importante dentro de los poderes del Estado". Sin embargo, consideró que hay que poner fin a "una cuarentena rígida aplicada a todo el país". "Ahora lo que estamos viendo es dónde se puede liberar la cuarentena. Hay que liberarla porque no pueden ser permanentes", agregó.

"Concentrarse en lugares de riesgo"

"Tenemos situaciones donde empezó a liberarse la cuarentena y esto es muy importante y es importante que se liberen y comiencen a trabajar. Tenemos que acentuar el trabajo. Ahora solo hay que concentrarse en lugares de riesgo", dijo Lorenzetti. Advirtió, sin embargo, sobre el peligro de un rebrote: "¿Qué pasa si hay un nuevo coronavirus en un año, si hay una crisis ambiental, un colapso ambiental? Porque estamos viendo indicios, como los que había con el coronavirus, sobre un colapso ambiental", dijo.

Lorenzetti advirtió que "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites" y señaló que "las restricciones suelen ser temporarias, por razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo". "Esto es una regla", remarcó. "El principio general es que tenemos que defender las libertades. Se defienden siempre, haya o no emergencia. El punto es hasta cuándo se justifican. En cada país es distinto porque hay realidades distintas. En Argentina donde no hay contagio ahí no se justifica la cuarentena", dijo.

"La regla general es que la limitación de circulación y la limitación de libertades tiene que terminar y enfocarse donde se transmite" la enfermedad, dijo Lorenzetti. "El tema es que hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación en lugares donde se expande. Por esto en todos los gobiernos lo que hacen es concentrarse en lugares donde se expande” la epidemia. "Buenos Aires es una realidad, pero en el interior es una realidad pero en el interior es una realidad totalmente distinta", indicó.

DS