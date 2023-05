Sergio Uñac: “Ganamos en el 75 % de los municipios de la provincia de San Juan"

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló a los sanjuaninos y sanjuaninas el domingo 14 de mayo a la hora, 22 después de conocerse las cifras provisorias de las elecciones provinciales en las que fue suspendida la categoría de gobernador y vicegobernador por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo acompañado por Cristian Andino, quien era candidato a vicegobernador.

“Agradezco a los sanjuaninos y a las sanjuaninas una jornada electoral histórica. Este frente que represento (San Juan por Todos), con este gobernador y vice suspendidos por la Corte Suprema, este frente ha ganado en 15 de los departamentos, este frente ha colocado 24 diputados de 36, técnicamente hemos ganado el 75 % de los municipios de la provincia de San Juan, hemos colocado el 75 % de los diputados de la cámara y el 75 % de los consejos deliberantes”, dijo.

Agregó que la medida cautelar ha sido extemporánea, ha sido comunicada a los denunciantes, pero al candidato cuestionado no, “a mí no me lo ha notificado. Con este fallo han torcido un montón de cosas, pero no ha podido torcer la voluntad de los sanjuaninos que ha sido expresada en un porcentaje superior al 70 %, aun no habiendo la categoría de gobernador y vice que motoriza mucho más una elección”.

Manifestó Uñac que contra los propios deseos de algunos de los candidatos de la oposición sanjuanina y referentes del frente al cual pertenece, lo único que potenciaron fue la unidad de los sanjuaninos que quieren vivir en paz.

“Los sanjuaninos tenemos la firme convicción de una provincia que por mucho tiempo no encontró el camino correcto y en los últimos siete años logramos la diversificación de la matriz productiva que consolidó nuestro desarrollo económico con mucho equilibrio social.

Es una lástima que quienes se podrían hoy ir a dormir siendo electos gobernador y vice se van a dormir con haber ganado 15 departamentos. Entonces, me pregunto, cuando se convoque elecciones y continuando este estado de indefinición, si hay un gobernador que no pertenece a este frente, cómo va a hacer para factibilizar semejante cantidad de intendentes, concejales y diputados, cómo va a poner en equilibrio una provincia que tiene expresión mayoritaria en estamentos menores a la gobernación, pero vitales para la organización del Estado”. Luego aseguró que “a confesión de parte relevo de prueba, la Corte ha destratado a los sanjuaninos, los sanjuaninos hoy se han expresado”.

Uñac leyó el viejo artículo 175 de la Constitución Provincial y después el nuevo artículo, según quedó en la adenda de 2011, realizada por quien era gobernador, José Luis Gioja. Art 175 viejo: “El gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente una sola vez.

El gobernador y el vicegobernador no pueden postularse para el período del siguiente como miembros del poder ejecutivo. "Cuando se reforma, repito, yo no era parte del gobierno, era intendente”, aclaró.

El Art. 175 reformado dice: El gobernador y vicegobernador duran 4 años en ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces.

“Técnicamente han impedido que San Juan pudiera tener autoridades electas. Estamos recibiendo llamadas preguntando en qué termina esto y no sabemos cómo termina ni en qué termina, porque tengo que contestar a través del Fiscal de Estado porque a mí no me hicieron parte del proceso; el derecho a la legítima defensa no es algo que estoy exigiendo de manera personal, es un derecho constitucional determinado para 48 millones de habitantes que tiene el país”, señaló el mandatario.

“Tenemos muchísima alegría con Cristian, hemos ganadocon el 51 % de los votos contra el 36 % de Juntos por el Cambio -datos provisorios- con todo el combo, el converso Pichetto, con Bullrich, con Macri, con Larreta, este frente sacó el 51 % de los votos, y Unidos por San Juan, el 36 %; y de manera individual también estamos por encima, o sea que lo mismo ganábamos las elecciones sin SIPAD, cuando ellos tenían cuatro candidatos a gobernador y nuestro frente, solo dos.

Estamos convencidos que San Juan no se merece esto y cuando digo San Juan no me refiero a las autoridades, me refiero a los 820.000 sanjuaninos que logramos enderezar la provincia después de mucho tiempo”, manifestó.

Luego dijo que las características de San Juan siempre han sido las mismas, cordillera, valles y sol y desde hace 10 años a la fecha se logró que San Juan tenga reconocimiento nacional, ha logrado diversificar la matriz productiva siendo la primera provincia en generación de energía solar, primera en producción de pistacho, primera en aceite de oliva, en mosto, en pasas de uva, en cales, en tomate para industria.

San Juan es la provincia que más se llevó en exploración minera en el país; y en el índice de confianza de la inversión minera mundial, el índice Fraser, San Juan es el destino más confiable de Centroamérica, Caribe y Latinoamérica. “Todo eso la corte se lo llevó puesto con una medida cautelar que lo único que infirió es inseguridad jurídica y que después de haberse expresado los sanjuaninos no tengamos autoridades para gobernador y vicegobernador electos”.

“Esta noche habló el pueblo de San Juan, el pueblo se expresó, eligió un camino, dijo que es lo que quiere, el problema es que por una decisión caprichosa todo lo que los sanjuaninos querían se ha visto impedido y tenemos intendentes, diputados proporcionales, departamentales y concejales electos, menos gobernador y vicegobernador.

Yo no voy a abandonar a los sanjuaninos, vamos a seguir trabajando codo a codo, vamos a hacer la presentación la semana siguiente de lo que la Corte a través de intermediarios aparentemente me ha pedido, pero no me ha notificado, voy a quejarme de que yo no sea parte del proceso, van a dictar un fallo en algún momento donde el aludido no ha podido expresar su defensa, se vulneró el legítimo derecho de defensa de este particular”.

También mencionó que la Corte tenía 30 días desde la presentación de todos los personajes de San Juan que fueron a pedir allá para que suspendieran el proceso electoral; pero no se expidió sino hasta tres días antes de la veda electoral.

“Es una lástima que el interior se sienta tan destratado por los dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires porque, en definitiva, yo no aludo a los habitantes de la ciudad aludo a Bullrich que festejo y dijo ‘le frenamos’ y son cuatro, aludo a Pichetto que una semana antes dijo que nos iba a pasar lo que nos pasó.

Los sanjuaninos queremos vivir en paz, creo en la justicia argentina profundamente, si no creo en la justicia, no tenemos ni presente ni futuro, y no puedo decirles a los sanjuaninos que vamos a seguir construyendo una provincia digna dentro de un país digno si no hay instituciones que respeten lo que nos pasa a cada uno de los sanjuaninos”.

Volvió a pedir el gobernador a la prensa presente que lea el artículo 175 “y si creen que es una interpretación caprichosa díganmelo, si la anulación del impedimento es expresa, y no figura más, ahora si la Corte a partir de ahí va a interpretar con el criterio que ellos quieran, no sé yo acá tomé la decisión de acatar la cautelar, no la entiendo, no la comparto, pero la acato. El problema es que la interpretación de la Corte no puede ir por encima de lo que diga la Constitución provincial y en todo caso tenemos que promover una modificación a la Constitución, pero no una interpretación sobre una Constitución que ha sido legítimamente enmendada”.

Para cerrar, el mandatario aseguró que San Juan se ha consolidado, “cuando dije las características de San Juan, cordillera, valles y sol y durante mucho tiempo no nos fue bien y hoy nos va bien, si las características son las mismas lo que ha cambiado son los sanjuaninos que nos hemos puesto de pie, como me estoy pudiendo de pie esta noche para felicitar a todos los candidatos y decirle a la Corte que este candidato y este otro candidato, que este noche podríamos ser, con mucha certidumbre, con números y de manera individual, los próximos gobernador y vicegobernador de la provincia de San Juan, nos tenemos que ir a dormir con el sabor amargo de que esa categoría ha sido sustraída con una medida que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución”.

Por su parte, Andino agradeció la expresión popular en las urnas. “Hubiese sido lindo que los sanjuaninos hubiesen podido decir elegir en todas las categorías, pero no ha sido así agradecemos a los ciudadanos que se han expresado, y a cada ciudadano y ciudadana que acompañó a nuestra agrupación. Gracias Sergio por esta oportunidad de acompañarte”.