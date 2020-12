Sigue la búsqueda de Guido Orlando, el joven que cayó a un lago en country de Escobar

Noticias Relacionadas La tapa del Diario PERFIL de este domingo 13 de diciembre de 2020

Casi 48 horas en que desapareciera de la superficie mientras navegaba en un kayak en la laguna del country Puertos del Lago de Escobar, sigue sin hallarse al joven Guido Orlando. El operativo se reanudó en las primeras horas de la mañana de hoy, pero pese a que se reforzó la cantidad de personal de policía y Prefectura, los rastrillajes en la laguna seguían sin hallar rastros de Orlando, de 23 años.

A mediodía eran 6 las embarcaciones que recorrían las aguas del lugar, ante la desolación de los familiares del chico desaparecido, que no es vecino del country, sino que había ido al lugar para participar de un asado con amigos.

Por tratarse de un lago artificial y sin salida al río, los efectivos de Prefectura tenían controlado el perímetro de búsqueda, pero aún así en casi 48 horas de rastrillaje, no habían podido dar con el cuerpo del joven.

Los especialistas confiaron en que durante lo que queda del domingo podrán finalmente encontrar a Orlando, mientras el Municipio de Escobar y el gobierno bonaerense aportaron psicólogos para que atiendan a los familiares que aguardan las noticias sobre el paradero de Orlando.

"Nosotros hablamos de forma permanente con la familia. Tratamos de que los mismos buzos que participan en la búsqueda sean los que les informen sobre los avances", afirmó la secretaria de Seguridad de Escobar, Graciela Cunial, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En tanto, Prefectura Naval emitió un comunicado oficial durante la mañana del domingo donde dio detalles del proceso de búsqueda. "En un operativo coordinado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, Prefectura desplegó motos de agua y móviles terrestres, para intensificar el rastreo. En ese contexto, personal del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Autoridad Marítima se encuentra actualmente trabajando en el lugar para encontrar al joven", señaló el comunicado difundido a la prensa.

Guido Orlando, del barrio porteño de Caballito, había concurrido al lugar para compartir un asado en la casa de uno de sus amigos y luego fue a remar en kayak en la laguna de 200 hectáreas y unos 15 metros de profundidad que se encuentra dentro del complejo.

La Policía llegó al lugar tras una llamada al 911 por parte de una guardavidas del barrio cerrado, quien indicó a los uniformados que un grupo de jóvenes se metió en el lago y uno de ellos no salió. Más tarde, cuando los efectivos arribaron al complejo ubicado en el kilómetro 45 de la ruta 9, los amigos del muchacho le confirmaron a la policía que se había caído al agua y no se sabía nada de él. El joven navegaba junto a un amigo cuando el bote se dio vuelta y según se reconstruyó a partir de los testimonios recogidos en el transcurso de la tarde, su acompañante logró salir y llegar a la orilla pero Orlando no.

NA/HB