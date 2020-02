Stornelli: "Hablar de presos políticos es una ofensa para los que lo fueron en la dictadura"

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró hoy que "no hay" presos políticos en la Argentina y consideró que afirmar eso "es una ofensa y una falta de respeto" para los que lo fueron durante la última dictadura militar.

"No, no los hay", sostuvo el integrante del Ministerio Público al ser consultado sobre los planteos de un sector del Gobierno y del Frente de Todos acerca de la situación judicial de dirigentes como Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou.

En diálogo con Radio Mitre, Stornelli se quejó de que se diga eso, ya que subrayó que "es una ofensa y una falta de respeto a quienes fueron presos políticos de verdad durante la dictadura".

"Los que fueron víctimas de éso deben estar enojadas cuando se dice cualquier cosa o se iguala con cualquier cosa", concluyó.

El fiscal federal Carlos Stornelli cuestionó hoy a los magistrados de Comodoro Py por el modo en el que despidieron al fallecido juez Claudio Bonadio y consideró que el mensaje protocolar emitido "tiene sabor a poco".

"Me hubiese gustado escuchar más voces despidiendo a un compañero de años", sostuvo el integrante del Ministerio Público, quien fue de los pocos representantes de la Justicia que habló públicamente del fallecimiento del ex titular del .

En diálogo con Radio Mitre, Stornelli lamentó la forma en la que los jueces federales de Comodoro Py se despidieron de Bonadio, ya que lo hicieron a través de una acordada en la que manifestaron su pesar por el fallecimiento del magistrado.

"Tiene sabor a poco", se quejó el fiscal, quien definió al ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional federal número 11 como alguien que era "incómodo para Comodoro Py".

En ese sentido, remarcó: "Cuando un hombre trabaja mucho y descubre cosas importantes no sólo molesta a los que investiga, sino también a los que no investigan o investigan poco".

A la vez, Stornelli recordó que el magistrado fue "un compañero de años" de los demás jueces federales, "más allá de las causas que haya tenido".

Bonadio, ícono de los Tribunales de Comodoro Py, falleció el pasado martes a los 64 años como consecuencia de un cáncer que afectó su salud en los últimos años.